L’ASSE a choisi un attaquant à 12 millions d’euros !

Par Corentin Facy

A la recherche d’un attaquant depuis plusieurs semaines, Saint-Etienne a choisi Vedat Muriqi selon les informations de la presse turque.

Très actif depuis le début du mercato hivernal, l’ASSE a été relativement vite pour s’offrir les services de Bernardoni, Thioub, Sako ou encore Gnagnon et Mangala. Les recherches sont en revanche beaucoup plus périlleuses pour Saint-Etienne au poste d’avant-centre. En effet, les Verts ont multiplié les pistes pour renforcer leur attaque lors de ce mercato hivernal… en vain. Le dossier Jean-Philippe Mateta a longtemps été sur le haut de la pile, mais l’avant-centre français a peu de chances de quitter Crystal Palace cet hiver alors que Saint-Etienne sollicitait un prêt. C’est ainsi que selon les informations du journaliste turc Yağız Sabuncuoğlu, la piste prioritaire des Verts en attaque se nomme désormais Vedat Muriqi, en manque de temps de jeu à la Lazio Rome, où il est catalogué comme un énorme flop.

ÖZEL | Saint Etienne, Vedat Muriç için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.



• Lazio teklife 12 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istiyor. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) January 23, 2022

L’insider est catégorique et affirme que Saint-Etienne va accélérer dans les heures à venir pour s’offrir les services de l’attaquant de 27 ans, auteur d’un petit but en une saison et demie sous les couleurs de la Lazio Rome. En revanche, un détail de taille risque de compliquer ce dossier pour Saint-Etienne : le montant de l’option d’achat fixé par la Lazio Rome, qui souhaite récupérer une partie de sa mise après avoir lâché 20 millions d’euros pour s’attacher les services de Muriqi en 2020. A en croire les informations de Yağız Sabuncuoğlu, la Lazio Rome souhaite inclure une option d’achat estimée à 12 millions d’euros dans le prêt de Vedat Muriqi, ce qui est bien sûr rédhibitoire pour Saint-Etienne. Plus que jamais lanterne rouge de la Ligue 1 après les résultats de la 22e journée de Ligue 1, le club forézien ne peut pas s’engager avec une telle option d’achat. Reste à voir si la direction stéphanoise parviendra à négocier un prêt sec avec prise en charge partielle du salaire pour s’offrir Vedat Muriqi jusqu’à la fin de la saison…