Ignacio Ramiez, l'énigme XXL du mercato de l'ASSE

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Arrivé en toute fin de mercato à l'AS Saint-Etienne, Ignacio Ramirez n'a pour l'instant rien apporté aux Verts. Et Claude Puel n'est pas rassurant.

Le 31 août 2021, alors que le marché des transferts tirait à sa fin, l’ASSE officialisait la venue, sous forme d’un prêt, d’un attaquant du Liverpool FC. Mais précision de taille, il s’agit du FC Liverpool uruguayen, qui est en fait un club de Montevideo. Ignacio Ramirez, c’est de lui qu’il s’agit, est arrivé dans le Forez auréolé d’une flatteuse réputation d’avant-centre efficace. Mais après onze matchs dans la saison de Ligue 1, le joueur de 24 ans n’a disputé que 107 minutes de jeu lors de trois matchs, n’a marqué aucun but, n’a délivré aucune passe décisive et n’a réussi aucun tir cadré ou même un centre. S’il réussit de relatives bonne prestations avec la réserve, Ignacio Ramirez n’a probablement pas rejoint l’AS Saint-Etienne pour cela, et les supporters stéphanois espèrent que Claude Puel finira par donner vraiment sa chance à celui qui est prêté seulement pour une saison. Seul problème, le manager général des Verts doit lui assurer le maintien, et cela n’est pas gagné, alors même que l’ASSE se déplace ce samedi à Metz dans un match qui vaut de l’or dans la lutte en bas du classement.

Puel a des doutes sur Ramirez

Interrogé sur la possibilité de profiter de ce match presque crucial pour l’avenir de Saint-Etienne en Ligue 1 pour faire jouer son attaquant uruguayen, Claude Puel n’a pas vraiment été rassurant, même si le coach de l’ASSE n’a pas voulu balayer cette hypothèse. « Du temps de jeu pour Ignacio Ramirez ? C’est une possibilité parmi d’autres, il a un profil particulier (…) Il doit encore travailler physiquement, car il y a un décalage assez important entre le championnat d’où il vient et la Ligue 1, surtout que le FC Metz est une équipe qui met un énorme engagement », a confié Claude Puel, visiblement pas encore convaincu qu'Ignacio Ramirez est le buteur miracle tant attendu par le Peuple Vert.