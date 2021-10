Etienne Green, la prochaine grosse vente de l'ASSE ?

Dans : ASSE.

Par Guillaume Conte

L’AS Saint-Etienne possède un centre de formation de premier choix, et cela a souvent permis aux Verts d’éviter le pire.

Sur le terrain, les jeunes se donnent à fond même s’ils ont du mal à maintenir le club du Forez la tête hors de l’eau. Financièrement, la vente des meilleurs espoirs a souvent rapporté gros, les départs de William Saliba et Wesley Fofana permettant de mettre plusieurs dizaines de millions d’euros dans les caisses. Les clubs européens savent bien que les pépites de l’ASSE sont disponibles pour un transfert si besoin, du moins tant que le club ne change pas de propriétaire. Ainsi, Team Talk révèle ce jeudi que des clubs anglais draguent Etienne Green pour le convaincre de jouer dans son pays. Le jeune gardien des Verts possède en effet une histoire ancrée à Saint-Etienne, mais son père est anglais et il est né à Colchester avant de déménager rapidement en France.

West Ham et Tottenham débarquent

Ses premiers pas dans les buts de l’équipe anglaise espoirs ont provoqué le brutal réveil de West Ham et Tottenham, qui rêvent de faire venir l’un des talents à venir à ce poste. A tout juste 21 ans, Etienne Green a en tout cas fait part de son choix de prendre la nationalité sportive anglaise, même s’il possède bien évidemment la double nationalité civile. Voilà qui est vu comme un appel du pied par les candidats anglais, persuadés de pouvoir faire venir le futur numéro 1 des Three Lions avant qu’il n’explose. Mais l’ASSE a vu le coup venir, et après des débuts convaincants en Ligue 1, le jeune stéphanois a prolongé à deux reprises son contrat en quelques mois. Aucun prix n’a été évoqué pour Etienne Green, mais il est d’ores et déjà évalué par plusieurs recruteurs au-dessus de la barre des 10 millions, chose rare pour un gardien aussi jeune. Pas mal pour un joueur qui était totalement inconnu en dehors de son club il y a moins d’un an de cela.