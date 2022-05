Dupraz menacé, l’ASSE pense à Kombouaré

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Pour compenser le possible départ de Pascal Dupraz à la fin de la saison, l’AS Saint-Etienne penserait à l’entraîneur du FC Nantes Antoine Kombouaré. Un timing suspect puisque les Verts joueront leur maintien en Ligue 1 contre les Canaris samedi.

Après le sauvetage de Toulouse, Pascal Dupraz va-t-il récidiver avec l’AS Saint-Etienne ? L’hypothèse reste possible. Mais suite à la défaite à domicile contre le Stade de Reims (2-1) le week-end dernier, un éventuel maintien passerait forcément par les barrages. Cette dernière chance serait déjà presque miraculeuse sachant que le club stéphanois semblait condamné lorsque Pascal Dupraz avait été nommé en décembre.

🎥 Antoine Kombouaré s’est livré cette semaine au micro @PierreNigay. L’occasion pour le coach kanak de faire un point sur la plus belle saison de sa carrière.



Un entretien à retrouver à partir de 20H avant le Multiplex sur #PrimeVideoLigue1. #Ligue1UberEats #OLFCN pic.twitter.com/7hbCsmR7KM — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 14, 2022

Il n’empêche que la direction ne se gênera pas pour l’évincer. En effet, le technicien s’était seulement engagé jusqu’au terme de l’exercice. Et pour le moment, rien ne dit que le coach des Verts sera prolongé. La tendance est même négative si l’on en croit l’insider Mohamed Toubache-Ter, qui croit savoir que l’AS Saint-Etienne pense à Antoine Kombouaré pour le remplacer. C’est précisément le co-président Bernard Caïazzo qui aurait chargé le coordinateur sportif Loïc Perrin d’étudier cette piste.

Il est vrai que l’entraîneur du FC Nantes réalise une saison convaincante, avec notamment un sacre en Coupe de France. De plus, le Kanak a partagé ses doutes quant à son avenir à cause de ses relations difficiles avec le président Waldemar Kita. Mais le timing de cette information peut paraître suspect dans la mesure où les Verts, 19es avant la dernière journée, joueront une place en barrages contre les Canaris samedi. Un déplacement périlleux à la Beaujoire, d’autant que le coach Antoine Kombouaré a déjà prévenu les Stéphanois.

Pas de cadeau pour l'ASSE

« Je ne joue pas pour envoyer des gens en Ligue 2 mais pour gagner des matchs. S'ils doivent se maintenir en gagnant, c'est qu'ils auront fait un grand match. On ne fera pas de cadeau. On ne m'a jamais fait de cadeau dans la vie donc on va jouer le match avec le plus grand sérieux avec l'ambition de gagner pour nous d'abord. Après, si notre succès envoie Saint-Etienne en Ligue 2, tant pis pour eux, c'est la vie », a lâché l’entraîneur nantais, qui ne devrait pas se laisser perturber par la rumeur.