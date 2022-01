Crivelli, Rémy… L’ASSE prend feu au mercato

Dans : ASSE.

Par Alexis Rose

En quête d’un nouvel avant-centre pour réussir son opération maintien en Ligue 1, l’AS Saint-Etienne a trouvé son bonheur avec Enzo Crivelli, et bientôt avec Loïc Rémy ?



Après avoir été inexistant ou presque sur le dernier mercato estival, le club du Forez se montre très actif durant ce mois de janvier. En même temps, si Sainté veut sauver sa peau en L1, l’ASSE n’a pas d’autre choix que de se renforcer. Suite aux arrivées de Paul Bernardoni, Sada Thioub, Bakary Sako, Joris Gnagnon ou Eliaquim Mangala, Sainté cherche maintenant à renforcer la pointe de son attaque. Et à quelques jours de la fermeture du marché des transferts, deux noms circulent du côté du Stade Geoffroy Guichard, à savoir ceux d’Enzo Crivelli et de Loïc Rémy. Le premier répond parfaitement aux critères de Pascal Dupraz, qui veut des joueurs qui connaissent bien la L1. Proposé à l’ASSE, l’ancien attaquant Bordeaux, Bastia, Angers et Caen va bien rebondir chez les Verts. Alternant le bon et surtout le moins bon ces derniers mois à Antalyaspor en Turquie, l’avant-centre de 26 ans va effectivement poursuivre sa carrière dans le Forez. En effet, selon L’Equipe, Crivelli est attendu dans la journée de samedi à Saint-Étienne pour finaliser son prêt jusqu’à la fin de cette saison.

[#Mercato🔁] L'ancien bordelais Enzo Crivelli (26 ans - Antalyaspor) va s'engager demain avec l'AS Saint-Etienne, annonce l'Equipe.



Il s'agira d'un prêt, possiblement avec une option d'achat.



Une arrivée suivie d’une autre ? Possible, puisque Loïc Rémy est aussi dans le viseur des Verts, sachant que la direction stéphanoise est passée à l’attaque pour le joueur de 35 ans. En effet, selon Foot Mercato, l’ASSE est entrée en contact avec le club de Rizespor pour savoir si Rémy pouvait être libéré de son contrat six mois avant son terme. Si cela venait à aboutir, l’ancien joueur de l’OL ou de l’OM signerait un incroyable come-back en France. Avec un énorme challenge en tête : celui de réveiller la deuxième pire attaque de L1 et de sauver ce club historique qu’est l’ASSE. Ce qui reste tout à fait possible, sachant que Sainté n’a plus que quatre points de retard sur Metz, le barragiste, depuis sa victoire contre Angers cette semaine.