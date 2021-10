Claude Puel viré, la liste qui fait peur à l’ASSE

Dans : ASSE.

Par Guillaume Conte

Claude Puel a peut-être sauvé sa peau avec le nul contre l’OL dans le derby.

Le pénalty de dernière minute inscrit par Wahbi Khazri a permis de prendre un point, et d’éviter une déconvenue qui aurait pu être fatale au technicien stéphanois. Néanmoins, l’ASSE réfléchit toujours à la solution radicale de virer son entraineur si la dernière place au classement venait à perdurer. Les solutions à l’étude n’emballent en tout cas pas les supporters stéphanois, qui se demandent si les dirigeants ont une quelconque vision pour l’avenir, ou s’ils se contentent de réutiliser les entraineurs français qui sont libres. Selon L’Equipe, les noms de David Guion, Pascal Dupraz, René Girard, Luis Fernandez et même le retour de Jean-Louis Gasset, sont évoqués en interne. Aucune solution ne tient la corde, mais les supporters stéphanois ont préféré verser dans l’ironie au moment de commenter cette short-list qui ne fait forcément rêver.

« Guy Lacombe et Raymond Domenech ont également été sondés. Ce dernier se dit "intéressé" par le projet de redresser ce club qui porte une place si particulière dans son coeur », a lancé un twittos, alors que de nombreux noms assez folkloriques comme Le Guen, Sikora, Guy Roux, Michel, Hervé Renard ont été jetés à la volée. Pour certains, avec ce profil d’entraîneur, c’est comme si l’ASSE pouvait déjà valider son billet en Ligue 2 : « J’en suis arrivé à Pascal Dupraz le tweet il a crié ETTTT LE BUT DU HAVRE ». A l’heure où les mauvais résultats ont surtout comme conséquence de faire stagner l’ASSE dans une zone dangereuse, la vente du club du Forez n’avance pas non plus. Et sans moyens, les noms des entraîneurs déjà cités risquent bien de devenir des pistes très rapidement si Claude Puel venait à sauter.