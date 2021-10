Claude Puel maintenu jusqu'à ASSE-Angers

Dans : ASSE.

Contrairement aux rumeurs, si une réunion de crise a bien eu lieu à l'AS Saint-Étienne ce lundi soir, Claude Puel est maintenu à son poste jusqu'au match de vendredi à Geoffroy-Guichard contre Angers.

En fin d’après-midi, RMC avait mis en alerte les supporters de l’ASSE en annonçant que suite au naufrage des Verts dimanche à Strasbourg (5-1) une réunion d’urgence se déroulait ce lundi soir dans les bureaux de l’AS Saint-Étienne et que Claude Puel allait probablement passer à la trappe. Le média affirmant même que le duo Laurent Huard- Razik Nedder allait prendre la place de l’actuel entraîneur stéphanois en attendant la venue d’un nouveau technicien dont la mission sera de sauver la place des Verts en Ligue 1 au moment même où l’ASSE est à la dernière place du classement.

Cependant, différentes sources, dont Le Progrès, affirme désormais que si une réunion de crise à bien eu lieu à l’Etrat, Claude Puel sera bien l’entraîneur de Saint-Étienne à l’occasion de la réception du SCO Angers vendredi prochain dans le Chaudron. Aucune décision n'a été prise dans l'urgence et l'ancien entraîneur de Monaco, Lyon ou bien encore Leicester, pour ne citer que ces clubs, a un délai supplémentaire pour relancer une équipe apparue à la dérive lors du match à la Meinau. Bien évidemment, le facteur financier pèse dans cette décision de ne rien faire, le coût économique du limogeage éventuel de Claude Puel et de son staff étant important pour des finances stéphanoises plus rouges que vertes.