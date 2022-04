Bagarre sanglante à l’ASSE, c’est la crise !

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Une violente bagarre a éclaté à Saint-Etienne lundi après-midi au centre sportif Robert-Herbin. Mahdi Camara est impliqué et a été mis à pied.

La crise couve à Saint-Etienne, dix-huitième de Ligue 1 et qui reste sur une défaite logique contre l’Olympique de Marseille dimanche après-midi (2-4). Et pour cause, L’Equipe dévoile qu’une violente bagarre a éclaté lundi au centre d’entraînement de l’ASSE. Cet incident a impliqué un ancien capitaine des Verts en la personne de Mahdi Camara, qui portait le brassard lorsque Claude Puel était en poste. Le polyvalent milieu de terrain de Saint-Etienne, titulaire dimanche après-midi contre l’OM, s‘est battu avec un gardien de but de l’équipe réserve qui évolue en National 3. L’origine de cet incident remonte justement au match de dimanche entre Marseille et Saint-Etienne au stade Geoffroy-Guichard. Et pour cause, durant la rencontre, la mère de Mahdi Camara a entendu des moqueries de trois spectateurs à l’encontre du milieu de l’ASSE dans la tribune réservée aux familles des joueurs.

Mahdi Camara a cassé le nez d'un gardien de la réserve

Impliqué dans une bagarre avec un joueur de la réserve lundi après-midi, Mahdi Camara a été mis à pied cinq jours par l'AS Saint-Etienne. Le milieu des Verts ne jouera donc pas à Lorient, vendredi soir

Le ton est monté dans les gradins au point que la mère de Mahdi Camara ait été insultée, ce qui a révolté le frère du joueur de l’ASSE qui en est venu aux mains avec les trois hommes en question. Prévenu de l’incident après la rencontre, Camara souhaitait en rester là. Mais le lendemain, lundi, le milieu de terrain stéphanois a découvert à sa plus grande surprise que l’un des trois auteurs impliqués dans un incident était un joueur de l’équipe réserve de Saint-Etienne : le gardien remplaçant Yanis Bourbia. Mahdi Camara aurait même entendu Yanis Bourbia se vanter d’avoir « cassé la bouche » du frère du milieu de terrain professionnel de l’ASSE. Camara a alors disjoncté et s’est jeté sur le gardien de la réserve stéphanoise. A en croire le récit de L’Equipe, Mahdi Camara a cassé le nez de son coéquipier et l’état de santé de ce dernier a nécessité une hospitalisation.

L’incident est rare et gravissime, ce qui a logiquement poussé l’AS Saint-Etienne à prendre des sanctions. Le club stéphanois a aussitôt réagi par l’intermédiaire de son président exécutif Jean-François Soucasse. Malgré les excuses de Madhi Camara, la direction stéphanoise a pris la décision de mettre à pied l’ancien capitaine de l’ASSE pour une durée de cinq jours. Le joueur ne sera donc pas à la disposition de Pascal Dupraz pour l’importantissime match vendredi soir contre le FC Lorient, capital dans la course au maintien. Yanis Bourbia va de son côté recevoir une amende de la part de l’AS Saint-Etienne. Mais le gardien remplaçant de la réserve stéphanoise nie en bloc les accusations selon lesquelles il aurait insulté la maman de Mahdi Camara pendant le match entre l’OM et Saint-Etienne. Dix-huitième de Ligue 1, Saint-Etienne n’avait sans doute pas besoin d’un tel incident en ce moment…