ASSE : Réunion de crise, trois entraineurs ciblés

Dans : ASSE, Ligue 1.

Ancien adjoint de Jean-Louis Gasset, Ghislain Printant ne parvient pas à maintenir les Verts sur la lignée de la saison précédente.

Le lourd revers à Angers, dans une semaine à l’ASSE a déjà perdu à La Gantoise, devrait marquer la fin de l’aventure du technicien, dont l'équipe n'a pris que deux points en cinq matchs. Ce dernier n’a plus la confiance de ses dirigeants, et ne semble plus non plus avoir l’adhésion de ses joueurs, qui ont complètement lâché sur le terrain du SCO avec un revers 4-1. Résultat, selon Yahoo, une réunion de crise est prévue dans les prochaines heures pour décider du sort de Printant, alors que le prochain match arrive très vite, mercredi face à Metz. En cas de limogeage express de l’entraineur stéphanois, trois noms ont déjà été cités. Il s’agit de Claude Puel, qui semble tout de même désireux de voir si l’AS Monaco va avoir besoin de lui dans les semaines à venir, d’Antoine Kombouaré, libre depuis la fin de son aventure à Dijon, et de Jocelyn Gourvennec, consultant à Canal+ depuis son limogeage de Bordeaux.