ASSE : Pascal Dupraz quitte les Verts dimanche soir

Par Claude Dautel

Entre l'AS Saint-Étienne et son entraîneur, il n'y a aura pas de suite, même si les Verts se maintiennent en Ligue après le barrage retour contre Auxerre dimanche à Geoffroy-Guichard.

Après le match aller à Auxerre, l’ASSE est en ballottage favorable puisque Bernardoni et ses coéquipiers sont rentrés avec un score de parité (1-1) du stade de l’Abbé-Deschamps sachant qu’aussi étrange que cela soit, pour ces barrages le but marqué à l’extérieur compte double en cas d’égalité. Autrement dit, au coup d’envoi, dimanche soir à 19 heures, Saint-Étienne conservera virtuellement sa place en Ligue 1. S’il y a encore des incertitudes du côté de l’Etrat, la vente des Verts étant liée à la présence ou non du club en L1, il y a désormais une certitude, Pascal Dupraz ne sera plus l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne lorsque la saison 2022-2023 reprendra, que ce soit en Ligue 1 ou Ligue 2. Le Progrès l’annonce ce samedi, à la veille de ce match de la peur, l’entraîneur et les dirigeants stéphanois auraient convenu que l’expérience devait s’arrêter là. Arrivé dans le Forez cet hiver, après le limogeage de Claude Puel, Pascal Dupraz n’ira pas plus loin.

On se bouscule pour entraîner l'AS Saint-Étienne...en Ligue 1

48h pour préparer la deuxième manche 👊💚 pic.twitter.com/zzOfMO3ciD — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) May 27, 2022

Le quotidien régional explique qu’évidemment l’AS Saint-Étienne n’officialisera rien avant lundi, la priorité des priorités étant le maintien en Ligue 1 et rien ne doit perturber la préparation de ce choc contre l’AJ Auxerre. « Laurent Battles, sur le marché depuis la fin de son aventure à Troyes et qui connaît parfaitement le club, Jocelyn Gourvennec, qui devrait quitter Lille, et Michel Der Zakarian, toujours sous contrat à Brest, sont les noms qui reviennent le plus souvent en cas de maintien. S’il y a relégation, il faudra très probablement élargir le spectre des recherches », explique le média rhodanien, qui ne lie pas ce dossier de l'entraîneur à une possible vente de l'ASSE dans les prochaines semaines ou prochains mois.