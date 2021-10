ASSE : Pascal Dupraz en sauveur, Saint-Etienne y pense !

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Dans une ambiance électrique, Saint-Etienne a arraché un point au courage contre Angers vendredi soir à Geoffroy-Guichard.

Le match était pourtant mal engagé pour les Verts puisque le SCO menait 2-0. Mais en dépit d’une ambiance hostile, notamment envers l’entraîneur Claude Puel, Saint-Etienne est parvenu à inverser la tendance et à arracher le point du match nul. Un résultat qui sauve le coach stéphanois, plus que jamais sur la sellette et dont les supporters exigent la démission depuis la semaine dernière. A en croire les informations de L’Equipe, la direction de l’ASSE est hésitante sur le sujet et aurait très certainement pris ses responsabilités en limogeant Claude Puel en cas de nouvelle défaite contre Angers. Cela n’a pas été le cas, et pourtant, les dirigeants de Saint-Etienne prospectent pour trouver un entraîneur en cas de départ de Claude Puel.

Le match nul contre Angers a sauvé Puel

Le quotidien national explique par exemple que Roland Romeyer est en contacts avec un certain Pascal Dupraz, libre de tout contrat depuis son départ du Stade Malherbe de Caen. L’ancien coach de Toulouse connaît notamment le président exécutif de l’ASSE, à savoir Jean-François Ducasse. L’Equipe est par ailleurs affirmatif en expliquant que Pascal Dupraz avait le stylo à la main, et qu’il aurait certainement signé en faveur de l’ASSE en cas de défaite contre Angers. Le match nul a accordé un répit à Claude Puel, ce qui ne veut pas dire que ce dernier a définitivement sauvé sa tête. Pour les Verts, il faudra confirmer cette rébellion contre Metz, Clermont et Troyes avant d’accueillir le Paris Saint-Germain. Un enchainement de match après lequel les supporters stéphanois y verront plus clair sur les chances (ou non) de maintien de leur club. En attendant, Pascal Dupraz surveillera avec attention les performances de Saint-Etienne. En espérant sans doute un ou deux faux pas, histoire de récupérer la place de Claude Puel.