ASSE : Par amour pour les Verts, Sagnol refuse de les entraîner

Dans : ASSE, Ligue 1.

Sans victoire lors des trois dernières journées de championnat, l’AS Saint-Etienne ne réalise pas le début de saison espéré.

Les résultats ne sont pas au rendez-vous, et ce n’est pas mieux au niveau du contenu. Malgré la qualité des joueurs alignés, les Verts ne parviennent pas à produire du jeu. Du coup, l’entraîneur Ghislain Printant est déjà annoncé sous pression alors que la saison ne fait que débuter. Si la situation ne s’améliore pas, des noms d’éventuels remplaçants ne tarderont pas à apparaître. En tout cas, Willy Sagnol n’en fera pas partie. Le consultant de RMC reste un amoureux de Saint-Etienne, ce qui l’empêche de prétendre au poste de coach.

« Je suis né à Saint-Etienne. Je n’ai pas connu 1976 car je suis né un an après. Les gens ont beaucoup trop longtemps vécu sur ça. C’est ce qui a fait du tort au club. (...) Entraîner l’ASSE ? Non parce que je pars du principe qu’un entraîneur ne doit pas mettre trop d’émotion dans son job au quotidien. Ce club, je l’aime tellement qu’il y aurait un côté émotionnel qui parfois pourrait me faire faire des conneries », a reconnu l’ancien technicien du Bayern Munich, sans club depuis près de deux ans.