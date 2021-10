ASSE : « Mort à Lyon », la solidarité italienne va jusqu'au bout

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

La solidarité entre certains groupes de supporters dépasse les frontières. Et en Italie, les Magic Fans de Saint-Etienne ont visiblement tout compris de la situation locale.

Les Magic Fans 1991 fêtent cette année leurs 30 ans d’existence, et l’association de supporters de l’AS Saint-Etienne est toujours aussi motivée pour défendre les Verts envers et contre tous. Depuis bien longtemps, la réputation du groupe a dépassé les frontières de la France et cet anniversaire le prouve. En effet, plusieurs groupes étrangers ont tenu à saluer les 30 ans des MF91, et le dernier en date est la Curva Mare Cesena, groupe de supporters de Cesena, club qui évolue en Serie C italienne, l’équivalent du National en France. Devant le stade Dino-Manuzzi, où évolue la formation transalpine, les fans italiens ont déployé trois banderoles à destination des Magic Fans. « 30 ans d’histoire, 30 ans d’histoire », « Longue vie aux Magic Fans » et…une nettement plus ciblée « Mort à Lyon ». La rivalité Lyon-St-Etienne est donc arrivée jusqu'à Cesena, et cette banderole peu courtoise à destination de la capitale des Gaules a évidemment fait le bonheur des habitués de Geoffroy-Guichard.