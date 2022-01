ASSE : Marcel Tisserand affaire bientôt conclue !

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

En quête de renforts pour sauver la place de l'AS Saint-Etienne, Pascal Dupraz pourrait voir un de ses vœux être exaucé ce lundi avec la signature de Marcel Tisserand.

Dans la foulée de la défaite de son équipe vendredi soir à Lyon, le nouvel entraîneur stéphanois ne l’a pas caché, sans un recrutement musclé d’ici la fin du mercato l’opération survie des Verts sera très compliquée. Pascal Dupraz n’a pas mis longtemps à comprendre les limites de son effectif, et trois défaites en autant de matchs l’ont déjà mis au pied du mur. Visiblement convaincu par le successeur de Claude Puel qu’il fallait réellement investir d’ici la fin de la semaine, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont lâché un peu de lest, ce qui a permis d’obtenir déjà quelques signatures, mais l’AS Saint-Etienne ne va pas s’arrêter là. Bernard Lions avait annoncé samedi que le club finalisait le retour de Robert Beric, libre depuis la fin de son contrat avec Chicago. Mais ce dernier devrait être précédé par un joueur que connaît particulièrement bien Pascal Dupraz en la personne de Marcel Tisserand.

Tisserand premier renfort d'une semaine folle à l'ASSE

Alors que la fin du marché des transferts se profile sérieusement, EnVertetContreTous.fr annonce que la venue de l’ancien joueur que Dupraz a eu sous ses ordres à Toulouse pourrait intervenir ce lundi. « Le dossier avance positivement (...) L’affaire pourrait se conclure dans les prochaines heures. Certains détails restent à régler, notamment avec le club de Fenerbahçe. De son côté, le joueur est ok pour rejoindre le Forez et retrouver un entraîneur qu'il connaît bien, avec la garantie de retrouver un temps de jeu plus conséquent », explique le site spécialisé au sujet du défenseur central de 29 ans. Le deal semble donc être bien engagé pour Marcel Tisserand, reste à finaliser tout cela, les clubs turcs n'étant pas les plus faciles dans les négociations.