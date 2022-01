ASSE : Loïc Rémy, ça coince avec Saint-Etienne

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

L'AS Saint-Étienne veut s'offrir Loïc Rémy d'ici la fin du mercato d'hiver, et l'attaquant est prêt à dire oui. Cependant, le dossier n'avance pas très vite.

Les supporters des Verts sont partout et il est difficile de leur échapper lorsque vous êtes footballeur professionnel et en plus proche de signer à l’ASSE. Renato Crivelli l’a probablement compris samedi puisque le futur attaquant stéphanois a été pris en photo par un « paparazzi » local alors qu’il venait déjeuner dans un restaurant de l’Etrat. Après la signature de l’ancien Caennais, les dirigeants de l’AS Saint-Étienne se penchent désormais sérieusement sur le cas de Loïc Rémy, qui pourrait lui aussi rejoindre l’effectif d’un Pascal Dupraz qui a fait casser la tirelire de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Sur le papier, le dossier semble simple puisque l’attaquant de 35 ans est tenté par l’aventure et a déjà parlé avec son possible futur entraîneur.

Loïc Rémy, un dossier complexe pour l'ASSE

Même s’il est resté muet cette saison avec Rizespor, et que son temps de jeu est faible, Loïc Rémy a un salaire important à l’échelle de l’AS Saint-Étienne, à savoir 150.000 euros par mois. Autrement dit, négocier un prêt ne sera pas simple, mais selon Le Progrès, afin d'essayer de trouver une ouverture, les responsables des Verts souhaitent faire comprendre à leurs homologues turcs qu'il serait plus judicieux de laisser partir l'attaquant tricolore puisqu'ils auraient été incapables de lui payer un ou plusieurs mois de son salaire. Cependant, le dossier n'est pas d'une clarté absolue et comme le mercato s'achève lundi à minuit, il pourrait être difficile de mettre en place toutes les pièces du puzzle. Du côté de Geoffroy-Guichard, on veut cependant y croire et on ne lâchera rien jusqu'au dernier moment dans le dossier Loïc Rémy, histoire d'avoir un effectif le plus complet possible pour réussir l'opération maintien en Ligue 1.