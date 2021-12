ASSE : La piste Gasset activée en urgence

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

La direction de l’AS Saint-Etienne a décidé de mettre Claude Puel à pied après la lourde défaite contre Rennes dimanche après-midi (0-5).

Sur la sellette depuis de longues semaines, Claude Puel n’a pas résisté à la gifle infligée par le Stade Rennais dimanche après-midi à Geoffroy-Guichard. Quelques minutes après le coup de sifflet final, l’ASSE annonçait dans un communiqué la mise à pied de son entraîneur. « Ce dimanche, le Président exécutif de l'AS Saint-Étienne, a pris la décision de retirer à Monsieur Claude Puel, et ce jusqu'à nouvel ordre, la gestion de l'équipe professionnelle » a brièvement publié le club forézien, qui cherche maintenant le candidat idoine pour reprendre en main l’équipe. Les noms de Pascal Dupraz et David Guion ont rapidement été évoqués mais selon les informations de Foot Mercato, une surprise d’envergure n’est pas à exclure avec un potentiel retour de Jean-Louis Gasset.

Que Gasset ne soit pas un bon choix pour remplacer Fraude Puel, ça s'entend parfaitement. Mais n'ayez pas la mémoire courte et respectez le. Notre derrière saison de kiff c'était avec lui. — Thomas (@Thomi043) December 5, 2021

Et pour cause, l’ancien entraîneur de Saint-Etienne et des Girondins de Bordeaux figure sur la short-list de l’ASSE pour succéder à Claude Puel selon les informations du média spécialisé. L’ancien adjoint de Laurent Blanc, qui a entraîné l’ASSE de 2017 à 2019 avec de bons résultats, serait un candidat crédible aux yeux de la direction stéphanoise. Il faut dire que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo chercheront peut-être davantage un intérimaire en mission maintien en attendant la vente du club qu’un coach à installer sur la durée, d’où la piste de Jean-Louis Gasset. Reste maintenant à voir si l’ex-entraîneur adjoint du Paris Saint-Germain, qui avait pris la décision de se retirer pour se reposer en famille, sera tenté par l’idée de remettre les pieds dans le plat à la tête de l’ASSE. Du côté des supporters stéphanois, nul doute que cette idée divisera aussi alors que Saint-Etienne est plus que jamais lanterne rouge du championnat de France de Ligue 1.