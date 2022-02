ASSE : La belle histoire interrompue, Dupraz l’a mauvaise

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Lors du succès renversant contre Montpellier (3-1) le week-end dernier, l’AS Saint-Etienne a profité d’une superbe ambiance à Geoffroy-Guichard. Mais alors que les Verts comptaient poursuivre leur remontée à l’aide de leurs supporters, ces derniers se voient interdits de déplacement. Ce qui a le don d’agacer l’entraîneur Pascal Dupraz.

A l’image du gardien Paul Bernardoni, totalement euphorique et dont la photo a fait le buzz sur les réseaux sociaux, les joueurs de l’AS Saint-Etienne ont savouré la folle ambiance de Geoffroy-Guichard samedi dernier. C’est notamment grâce à l’aide de leurs supporters que les Verts ont renversé Montpellier (3-1) dans une incroyable fin de rencontre. La ferveur était si intense que même l’entraîneur Pascal Dupraz a pris du plaisir près de son banc de touche.

🎙️Paul #Bernardoni : "Quand tu a les supporters derrière toi... Pffou.

Gamin j'ai choisi de faire du foot pour ça !



C'est des choses que le plus gros milliardaire ne peut se payer. Quand tu gagnes et que tu vois le stade exploser c'est génial" pic.twitter.com/KBRueXcZ03 — 𝗔𝗰𝘁𝘂𝗦𝗮𝗶𝗻𝘁𝗲 💚 (@actusainte) February 11, 2022

« C’était un bon moment, a décrit le coach de l’AS Saint-Etienne en conférence de presse. C’est pour ces moments-là qu’on est passionné. On en redemande, je ne dois pas être le seul. J’ai apprécié ce que j’ai vu sur le terrain, j’ai apprécié les tribunes aussi, il n’y a pas que Bernardoni que cela a rendu fou. » Attendus à Clermont dimanche (15h), les Verts espéraient poursuivre cette belle histoire avec leurs fans. Seulement voilà, les supporters stéphanois font l’objet d’une interdiction de déplacement que Pascal Dupraz ne comprend pas.

« Là on va à Clermont et j’ai vu que le préfet a interdit les supporters stéphanois. Tu me poses des questions dans un domaine… On est toujours en train d’interdire, on a toujours peur, tout le temps, s’est agacé le technicien. Le foot c’est une fête, les matchs n’ont signification que s’ils sont suivis par les supporters, s'ils se tiennent bien, bien entendu. Jusqu’à preuve du contraire, les supporters stéphanois se comportent bien en déplacement mais ils ne vont pas à Clermont et c’est dommage pour l’ASSE, pour Clermont et pour le football. » D’autant que cette rencontre est importante pour ces deux équipes à la lutte pour le maintien en Ligue 1.