ASSE : L'annonce sur Dupraz qui fait trembler les Verts

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

Barragiste depuis samedi, l'AS Saint-Etienne est pour le moment sauf avant de défier Auxerre dans un barrage aller-retour périlleux. Entraîneur depuis décembre, Pascal Dupraz a remis les Verts sur les rails du maintien mais son départ est déjà annoncé. Un peu tôt...

Expert des missions sauvetages dans la lutte pour le maintien, comme il l'a montré à Evian et Toulouse, Pascal Dupraz saura dans 180 minutes s'il en a fait de même avec l'ASSE. Arrivé au club en décembre dernier à la suite de Claude Puel, le haut-savoyard a pris le club à la dernière place de Ligue 1 avec seulement 12 points au compteur. Son bilan est plutôt positif puisqu'il a permis au club stéphanois d'éviter les deux dernières places du classement et une relégation directe en Ligue 2. Toutefois, 18e, Saint-Etienne n'a pas encore sauvé sa peau et devra défier Auxerre dans la semaine pour rester dans l'élite.

Batlles, Der Zakarian ou Gourvennec chez les Verts ?

Si l'ASSE se sauve, on peut penser qu'elle devra une fière chandelle à son entraîneur. Est-il possible qu'il poursuive son mandat au-delà de la saison ? Non, si l'on en croit les informations de RMC Sport. En effet, au sein de la direction stéphanoise, on n'envisage pas du tout de conserver Pascal Dupraz la saison prochaine. Une liste de potentiels successeurs a même été couchée sur une feuille.

En cas de maintien ou non de l’#ASSE, Pascal #Dupraz ne sera pas conservé. ❌



Bien qu’aucun coach n’a été contacté pour le moment, le club a coché différents noms pour le remplacer en cas de maintien :



- Laurent Batlles



- Michel Der Zakarian



- Jocelyn Gourvenec



(@RMCsport) pic.twitter.com/QJozOI4J6r — 𝗔𝗰𝘁𝘂𝗦𝗮𝗶𝗻𝘁𝗲́ 💚 (@actusainte) May 24, 2022

Même si personne n'a encore été contacté, trois noms ressortent dans l'hypothèse d'un maintien en Ligue 1. Laurent Batlles, parti de l'ESTAC l'hiver dernier et ancien joueur de l'ASSE. Michel Der Zakarian qui a placé Brest à la 11e place du championnat cette saison. Et enfin, Jocelyn Gourvennec dont l'avenir au LOSC reste incertain. Une réflexion qui ne prend pas en compte la possibilité d'une vente prochaine du club, laquelle donnerait de nouvelles perspectives au club au sujet d'un nouvel entraîneur.