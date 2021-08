ASSE : Etienne Green futur gardien de l'équipe d'Angleterre ?

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Né en Angleterre, Etienne Green, le jeune gardien de but de l'AS Saint-Etienne a décidé de ne pas répondre favorablement à la convocation de l'équipe de France Espoirs afin de rejoindre l'équipe d'Angleterre.

On l’a encore constaté samedi soir lors du match entre l’AS Saint-Etienne et Lille, Etienne Green est un vrai atout pour les Verts, et le public de Geoffroy-Guichard ne s'y est pas trompé, le Chaudron faisant connaître son plaisir de voir le jeune portier de 21 ans prendre son envol sous le maillot de l’ASSE. Mais forcément, les prestations de Green, depuis qu’il a remplacé Jessy Moulin dans buts stéphanois la saison passée, n’ont pas échappé à Sylvain Ripoll, le sélectionneur des Espoirs, lequel l’avait convoqué lors du récent Euro. Cependant, Etienne Green n’était pas rentré en jeu et la France pourrait le regretter.

Le gardien de l’#ASSE Étienne #Green, a fait savoir au staff de l’équipe de France Espoirs qu’il souhaitait défendre les couleurs de son pays de naissance, l'Angleterre.



Via @OuestFrance pic.twitter.com/5LxhXB4oJj — Sainté Inside (@SainteInside) August 23, 2021

Bénéficiant de la double nationalité française et anglaise, puisque s’il est né au Royaume-Uni sa maman est Française, Etienne Green aurait fait savoir au sélectionneur tricolore qu’il avait décidé finalement de renoncer à l’équipe de France Espoirs pour rejoindre l’équipe d’Angleterre, ce que les règlements lui permettent. Comme le précise Ouest-France, il faut désormais savoir si Lee Carlsey, le nouveau sélectionneur des U21 anglais fera appel au portier de l'AS Saint-Etienne, mais on imagine bien que si ce dernier a prévenu la FFF de sa décision d'opter pour l'Angleterre cela ne doit rien au hasard. On aura la réponse rapidement, puisque la sélection anglaise jouera des matchs officiels début septembre.