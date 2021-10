ASSE : Emmanuel Macron entre en campagne pour les Verts

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Lanterne rouge de la Ligue 1, Saint-Etienne, accroché par Angers ce week-end à domicile (2-2), traverse une crise d’envergure.

Cela fait bien longtemps que les supporters de l’ASSE n’ont pas eu la mine aussi déconfite. Cette saison 2021-2022 est pour le moment un enfer pour le peuple vert, qui réclame avec vigueur le départ de Claude Puel. Accusé de tous les maux de Saint-Etienne, l’ancien technicien de Leicester et de Southampton a été prié de démissionner à plusieurs reprises par les groupes de supporters stéphanois… sans effet. Il était bien sur le banc de l’ASSE contre Angers, un nouveau match sans victoire pour les Verts, accrochés par des Angevins réalistes vendredi soir en ouverture de la onzième journée de Ligue 1. Tandis que les temps sont durs, les Verts ont reçu en ce début de semaine la visite d’un connaisseur de football, un certain Emmanuel Macron.

⚽️ Emmanuel #Macron, supporter de l’#OM, repartira de St-Etienne avec un maillot de l’#ASSE. Floqué du 42 de la Loire. Cadeau du député @JeanMichelMIS pic.twitter.com/YAsqcGwrTx — Guillaume Daret (@GuillaumeDaret) October 25, 2021

Supporter invétéré de l’Olympique de Marseille, le président de la République était en déplacement dans la Loire afin d’y évoquer son projet « France 2030 », un plan d’investissement de 30 milliards d’euros sur cinq ans dans le but de développer la compétitivité industrielle de la France et les technologies du futur dans notre pays. Lundi, le chef de l’Etat a visité deux sites industriels dont un à Saint-Etienne. A cette occasion, le président s’est vu remettre un maillot de l’ASSE à son nom, floqué du 42, le département du département, par le député La République en Marche de la Loire, à savoir Jean-Michel Mis. Emmanuel Macron en a profité pour glisser une petite phrase d’espoir pour les supporters de Saint-Etienne en ces temps difficiles. « Ca va remonter, il y a des hauts et des bas » a glissé le président de la République, certain que l’ASSE ne restera pas engluée dans cette zone rouge toute la saison. C’est tout ce que les Stéphanois, dépités en ce début de saison, espèrent de toutes leurs forces.