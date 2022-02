ASSE : Dupraz regrette que Neymar et Mbappé jouent au PSG

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Après la défaite de son équipe face au PSG, Pascal Dupraz n'était pas effondré, l'entraîneur de l'ASSE était bien conscient que l'effectif parisien a des atouts incroyables.

Sur le plan du classement, les Verts pourraient payer au prix fort la défaite (3-1) de samedi soir à Paris, puisque Troyes, Lorient, Metz et Bordeaux pourraient renvoyer l’ASSE dans la zone rouge en cas de match nul ou de victoire ce dimanche. Mais sur ce que l’on a vu sur la pelouse du Parc des Princes, notamment en première période, il est clair que la formation stéphanoise devrait pouvoir se maintenir en Ligue 1. Pascal Dupraz n’était d’ailleurs pas trop perturbé après ce résultat négatif, l’entraîneur stéphanois étant conscient qu’il n’aura pas sur sa route chaque week-end une armada telle que celle dont dispose Mauricio Pochettino. Au moment d’analyser la copie rendue par ses joueurs, Dupraz est donc resté zen et a fait preuve de malice pour relativiser tout cela, même si forcément dans la bataille pour le maintien dans l’élite aucune défaite ne peut être considérée comme bonne.

Neymar, Mbappé, Messi...l'ASSE sait que c'est dur

💬 "On a perdu 3-1, on ne peut jamais être satisfait de ce résultat. Mais on part avec des regrets, ça situe notre performance ce soir."@CoachDupraz se veut réaliste mais optimiste après #PSGASSE (3-1) 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 26, 2022

Pascal Dupraz est donc mesuré, mais réaliste pour l’AS Saint-Etienne. « Si j’ai des regrets ? Oui, j’ai des regrets que Mbappé et Neymar ne fassent pas une mi-temps avec le PSG, une autre avec nous (rire). Trêve de plaisanterie, je pense qu’à 0-1, on peut marquer le deuxième. Le regret, c’est de concéder l’égalisation en fin de première période et de prendre deux buts en cinq minutes après la pause. Le talent du PSG et notre propension à mal gérer ces deux temps font qu’on a couru après le score (...) On a montré de belles choses, mais on a perdu. Ça, c’est factuel. On ne jouera pas toujours contre le PSG. Et dans la course au maintien, tous nos concurrents vont devoir les affronter d’ici la fin de la saison », a fait remarquer l’entraîneur de l’ASSE, qui sera évidemment attentif aux résultats des autres clubs engagés dans la course au maintien en Ligue 1.