ASSE : Dupraz prend une décision forte avant le derby

Par Corentin Facy

Attendue depuis plusieurs jours, la signature d’Eliaquim Mangala à Saint-Etienne est imminente.

Mais l’international français ne jouera pas contre l’OL. En effet, à 24 heures du derby entre l’Olympique Lyonnais et Saint-Etienne, les Verts sont sur le point d’enregistrer la signature d’Eliaquim Mangala. Toutefois, selon les informations de L’Equipe, il est désormais acquis que l’ancien défenseur du FC Porto et de Manchester City ne jouera pas le derby contre Lyon au Groupama Stadium. La signature du joueur n’est cependant pas remis en cause. En effet, le quotidien national rapporte que mercredi soir, Eliaquim Mangala était présent à Saint-Etienne, où il a enchainé les tours de terrain sous un froid glacial en compagnie de l’entraîneur adjoint des Verts, Julien Sablé. Eliaquim Mangala était habillé aux couleurs de Saint-Etienne, ce qui fait peu de doutes sur l’imminence de sa signature avec l’ASSE.

Signature imminente pour Mangala

Pascal Dupraz était présent au bord du terrain pour superviser les exercices physiques réalisées par Eliaquim Mangala, qui va parapher ce jeudi -si tout va bien- un contrat de six mois en faveur de Saint-Etienne. Mais pourquoi alors cela prend-il autant de temps alors que le derby se joue vendredi contre Lyon ? A en croire L’Equipe, la direction stéphanoise a fait le choix de ne pas prendre le moindre risque avec Eliaquim Mangala en lui faisant passer un maximum de tests physiques. Traumatisé par l’épisode Joris Gnagnon, qui a signé à Saint-Etienne dans un état de méforme absolu, le club stéphanois va faire repasser une dernière batterie de tests à Eliaquim Mangala ce jeudi. A priori, il n’y aura en revanche aucune mauvaise surprise avec l’ex-international français, dont l’état physique n’a rien à voir avec celui de Joris Gnagnon. Si tout va bien, Eliaquim Mangala va signer avec l’ASSE en début d’après-midi et l’officialisation devrait intervenir dans la soirée. Un dossier qui finit bien donc, mais le joueur ne sera pas qualifié pour jouer face à l’OL.