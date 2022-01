ASSE : Dupraz enterre une belle piste et ouvre la porte à Beric

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Toujours dans l’idée de se renforcer au mercato hivernal, Saint-Etienne a creusé la piste Marcel Tisserand ces derniers jours.

Sous contrat avec Fenerbahçe, le défenseur passé par Monaco, Toulouse ou encore le RC Lens a fait l’objet de discussions entre le club turc et Saint-Etienne. Les Verts avaient pour objectif de convaincre Fenerbahçe de lâcher Marcel Tisserand en prêt avec option d’achat mais les Turcs ont rapidement imposé leurs exigences, à savoir que l’option d’achat soit obligatoire. Une requête rédhibitoire pour Saint-Etienne, pas en mesure d’offrir des garanties à qui que ce soit au niveau des indemnités de transfert alors que le club est au bord du précipice de la Ligue 2. Présent ce mardi en conférence de presse avant le match en retard de Saint-Etienne à Angers, l’entraîneur stéphanois Pascal Dupraz a confirmé que les négociations étaient terminées entre le Fener et l’ASSE pour Marcel Tisserand.

Tisserand ne signera pas à Saint-Etienne

« Marcel (Tisserand) aurait bien voulu nous donner un coup de main, mais ce n'est pas possible. Il reste une semaine et nous avons l'intention de prendre, a minima, un attaquant et un défenseur. Beric ? Des personnes ici connaissent mieux que moi Beric » a analysé Pascal Dupraz sur le thème du mercato. Ensuite interrogé sur le match à Angers, le coach stéphanois a confirmé les retours de Boudebouz et de Bouanga. En revanche, la recrue Eliaquim Mangala ne sera pas de la partie. « On note les retours de Boudebouz et Bouanga. Mangala n’est pas éligible et Hamouma a simplement repris l’entraînement avec le groupe. Romain aura un impact sur la fin de saison. Il faut simplement qu'il soit débarrassé de ses soucis. Dans un premier temps, ce sera un supersub. Quand il aura glané du temps de jeu, on pourra lui demander plus. Il fait partie des joueurs rares » a lancé Pascal Dupraz, qui espère que Saint-Etienne se relancera en gagnant enfin un match et que d’ici la fin de la semaine, son club parvienne à recruter un avant-centre au mercato d’hiver…