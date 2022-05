ASSE : Dupraz, adieu Saint-Etienne en Ligue 1 ou en Ligue 2 ?

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Samedi soir, Saint-Etienne a obtenu un match nul déterminant dans la course au maintien sur la pelouse du FC Nantes (1-1).

Grâce à ce point glané à la Beaujoire, Saint-Etienne disputera jeudi et dimanche le barrage aller-retour face à Auxerre. La pression sera totale sur les joueurs de l’ASSE à l’occasion de cette double confrontation, mais le soulagement est énorme dans la mesure où l’équipe de Pascal Dupraz est passée toute proche d’une 19e place synonyme de relégation directe pour la Ligue 2. Spécialiste des opérations maintien, Pascal Dupraz aura évidemment un rôle majeur à jouer pour tenter de sauver Saint-Etienne face à Auxerre. Sur RMC, le coach des Verts a évoqué ce barrage. Et pour l’ancien entraîneur de Toulouse ainsi que d’Evian et du Stade Malherbe de Caen, il est possible que ce match aller-retour soit son dernier sur le banc de Saint-Etienne. En effet, Pascal Dupraz a laissé entendre à ses anciens collègues de RMC qu’il serait bientôt disponible.

Dupraz laisse entendre qu'il va bientôt quitter l'ASSE

« On a un deal avec les dirigeants de l'ASSE, qui se comportent merveilleusement bien. Ce deal va jusqu'au dernier match de compétition. Ensuite, tranquillement, si tout va bien, on commencera par boire un verre et on verra ce que l'avenir nous réserve. Vous me manquez (RMC). Si vous m'acceptez, je suis bientôt disponible » a lancé Pascal Dupraz, qui a été animateur des Grandes Gueules du Sport durant plusieurs mois sur l’antenne de RMC et qui ne serait pas contre l’idée de reprendre du service dans les médias. Reste maintenant à voir comment se terminera la saison de l’ASSE. Nul doute qu’en cas de maintien contre Auxerre lors du barrage aller-retour, les dirigeants de Saint-Etienne tenteront de prolonger le contrat de Pascal Dupraz. Il sera alors intéressant de voir la réaction du principal intéressé et ses intentions pour la suite de sa carrière, sur un banc ou derrière un micro.