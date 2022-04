ASSE : Descente ou pas, Arnaud Nordin s'en va

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

L'AS Saint-Etienne ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir puisque les Verts sont de nouveau barragiste. Mais l'ASSE va perdre plusieurs joueurs et notamment Arnaud Nordin, lequel ne prolongera pas.

Pur produit du centre de formation de l’AS Saint-Etienne, Arnaud Nordin va quitter l’Etrat et Geoffroy-Guichard à la fin du championnat, que l’équipe de Pascal Dupraz sauve sa place en Ligue 1 ou pas. En fin de contrat, l’attaquant de 23 ans, dont la dernière prolongation datait de 2019, a décidé de changer d’air, et cela totalement librement, son choix semblant même être d’ores et déjà fait si l’on en croit France Bleu Hérault. La radio affirme en effet que même s’il est déterminé à sauver la place de l’ASSE dans l’élite du football français, ce qui se voit à chaque matin, Arnaud Nordin jouera la saison prochaine dans le Sud et plus précisément à Montpellier. Un joli coup pour le club de Laurent Nicollin, toujours aussi malin en matière de marché des transferts, même si les performances du MHSC sont décevantes depuis le début du mois d’avril avec trois défaites et un nul en Ligue 1.

Arnaud Nordin restera en Ligue 1, et l'ASSE ?

Cela n’a donc pas empêché Montpellier de réaliser une vraie belle affaire avec Arnaud Nordin. « Le joueur, qui a été formé à Saint-Etienne et qui a débuté sa carrière pro dans le chaudron, devrait donc être la seconde recrue estivale du Montpellier Hérault. Un joli coup, puisque l'international Espoirs auteur de quatre buts et à l'origine de cinq passes décisives en Ligue 1, cette saison, arrivera libre sur la côte. Il constituera le deuxième renfort après Théo Sainte-Luce et alors que le club espère aussi conserver Rémy Cabella », précise France Bleu. L'opération ne sera évidemment officialisée qu'une fois que le Championnat de Ligue 1 sera terminé, Arnaud Nordin espérant très clairement recroiser la route de l'AS Saint-Etienne la saison prochaine à ce niveau.