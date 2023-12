ASSE ‍: Dall'Oglio sur le banc des Verts, ça chauffe

Dans : ASSE.

Olivier Dall'Oglio est le grand favori pour prendre la succession de Laurent Batlles sur le banc de Saint-Etienne.

La défaite contre Guingamp a été celle de trop pour Laurent Battles, écarté de son poste d’entraîneur de l’ASSE par sa direction. L’ancien coach de Troyes fait les frais de la terrible série en cours de cinq défaites de suite et a laissé sa place à Laurent Huard, qui assurera l’intérim samedi face aux Girondins de Bordeaux. Philippe Montanier et Frederic Antonetti ont été sondés, mais ils ont poliment refusé les avances de Roland Romeyer. Le nom de Thierry Laurey a également été cité, mais l’ancien entraîneur de Strasbourg ne fait pas l’unanimité en interne.

Par conséquent, c’est Olivier Dall'Oglio qui se retrouve à ce jour en pole position pour occuper le banc de l’AS Saint-Etienne selon L’Equipe. L’ancien entraîneur de Dijon, de Brest et de Montpellier est sans club, il dispose d’une belle expérience et a pour réputation de bien faire jouer ses équipes. En pole, Dall'Oglio doit toutefois se méfier de la concurrence de Stéphane Moulin, ex-entraîneur du SCO d’Angers et de Caen, dont le nom a également été glissé aux dirigeants stéphanois durant ces derniers jours. Que ce soit l’un ou l’autre, tout devrait se décanter très vite. Car les dirigeants de Saint-Etienne n’ont pas l’intention de laisser un entraîneur intérimaire en place trop longtemps. Il y a urgence à prendre des points et pour redresser la barre, la volonté est de vite officialiser la venue d’un nouvel entraîneur.