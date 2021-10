ASSE : Claude Puel soutenu par les joueurs de Saint-Etienne ?

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

La situation est électrique à Saint-Etienne, où une majorité des supporters réclament avec force le départ de Claude Puel.

Avant le match contre Angers vendredi soir, les supporters de l’ASSE avaient lancé un message limpide à Claude Puel en lui faisant savoir qu’il avait 24 heures pour démissionner. L’ancien entraîneur de l’OL et de Leicester ne s’est pas exécuté et sera bien sur le banc de Saint-Etienne pour le déplacement à Metz ce week-end. Un déplacement sous haute tension pour les Verts, derniers de Ligue 1 et qui doivent impérativement prendre des points au plus vite. Ils pourront compter pour cela sur un entraîneur toujours mobilisé et qui ne lâchera rien selon Anthony Modeste, qui a côtoyé Claude Puel à Saint-Etienne durant six mois, le temps d’un prêt sans option d’achat la saison dernière.

Anthony Modeste optimiste pour Saint-Etienne

« La saison des Verts est assez compliquée. Ils ont un coach que j'ai connu six mois qui ne va pas lâcher. Les joueurs sont derrières lui, je pense que cela va bien se passer. Ils sont dans une mauvaise phase mais tant que tu as l'envie et le courage, tout peut arriver » a lancé Anthony Modeste, certain que Claude Puel ne lâchera pas l’affaire et fera son maximum jusqu’au bout pour relancer la machine stéphanoise. Au micro de BeInSports, l’attaquant de Cologne est également revenu sur son prêt de six mois à Saint-Etienne la saison dernière. « J’ai eu six mois à Saint-Étienne où j'ai pu voir que le football français avait beaucoup évolué, et c'est tout à leur honneur. Je pense qu'il y a plus de buts, avant cela ne donnait pas vraiment envie de regarder. Maintenant, je prends beaucoup de plaisir à regarder les matchs de Ligue 1 » a déclaré Anthony Modeste, agréablement surpris par l’évolution de notre championnat. Et qui espère que l’ASSE s’y maintiendra en fin de saison.