Kombouaré veut envoyer les Verts en L2

Déjà assuré de jouer l'Europe après son succès en coupe de France, le FC Nantes n'est pourtant pas en roue libre en témoigne son succès récent face à Rennes. Saint-Etienne, relégable, est déjà prévenu comme l'a confirmé Antoine Kombouaré.

Depuis son revers samedi soir face à Reims 1-2, l'ASSE entrevoit le spectre de la relégation en Ligue 2. Tombés à la 19e place, les Verts sont devancés par Metz et sont dans l'obligation de prendre des points le week-end prochain sous peine d'évoluer à l'étage inférieur en 2022-2023. Cependant, le déplacement qui leur est offert n'est pas un cadeau avec un match difficile chez le neuvième, Nantes. Si les Canaris ont déjà réussi leur exercice et ont assuré une place européenne avec leur victoire en coupe de France, ils sont loin d'avoir déjà pris leurs congés. Leurs derniers matches n'ont pas montré une quelconque baisse de régime avec un succès sur Rennes et une courte défaite à Lyon.

Kombouaré ne fera aucun cadeau à l'ASSE

Des prestations bien appréciées par l'entraîneur nantais, Antoine Kombouaré, lequel n'a pas envie de voir ses troupes galvauder leur fin de championnat. Tant pis pour les Stéphanois qui espéraient une complaisance nantaise la semaine prochaine. Nantes jouera pour gagner, même si l'ASSE en paye le lourd tribut.

Dupraz son ami personnel Kombouarè va lui faire aucun cadeau la semaine prochaine !! — GillesFavard (@GillesFavard) May 14, 2022

Antoine lui en veut terrible — GillesFavard (@GillesFavard) May 14, 2022

« On ne fera pas de cadeau. On ne m'a jamais fait de cadeau dans la vie donc on va jouer le match avec le plus grand sérieux avec l'ambition de gagner pour nous d'abord. Après, si notre succès envoie Saint-Etienne en Ligue 2, tant pis pour eux, c'est la vie. On ne demande rien aux autres, on va chercher nos résultats. […] On a failli aller en Ligue 2 la saison dernière, on a tout fait pour se maintenir et on a eu besoin de l'aide de personne. On s'est battu avec nos moyens », a t-il affirmé en conférence de presse après le match à Lyon. Si en plus, comme l'affirme Gilles Favard sur Twitter, Antoine Kombouaré a un contentieux personnel avec Pascal Dupraz, tout le peuple vert peut trembler avant ce match crucial pour l'avenir du club.