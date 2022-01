3 points, l'ASSE reprend espoir !

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

20e journée de Ligue 1 - match en retard

Stade Raymond-Kopa

AS Saint-Etienne bat Angers SCO : 1 à 0

But : Mendy (43e csc) pour l'ASSE

Dans un match reporté de la 20e journée de Ligue 1, l’AS Saint-Etienne se déplaçait ce mercredi soir avec le désir clairement affiché de s’imposer à Angers, l’équipe de Pascal Dupraz étant sur une série de sept défaites consécutives en Championnat dont trois depuis le changement d’entraîneur. Dans ce match sous haute tension pour l’ASSE, qui en plus doit se passer de ses supporters lors des déplacements, la tension était grande, et cela s’est ressenti sur le niveau de jeu. Plutôt dominés en première période par le SCO, les Verts passaient cependant devant au score juste avant la pause, Mendy marquant contre son camp sur un centre de Maçon (0-1, 43e).

Fort de cet avantage, Saint-Etienne se montrait un peu plus conquérant au retour des vestiaires, grâce notamment un à Bouanga incisif après son entrée en jeu à la place de Sako. Mais au fil des minutes, la fébrilité commençait à gagner l’équipe de Dupraz, Angers jetant toutes ses forces dans la bataille pour essayer de prendre le point du nul. Mais cette fois les Verts tenaient jusqu’au bout et prenaient là trois points précieux dans la course au maintien. Car même si les Verts sont toujours bons derniers, l’écart avec Metz, barragiste, n’est plus que de 4 points.