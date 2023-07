Xavi Simons, le PSG face à un terrible dilemme ‍?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG a exercé sa clause de rachat à 6 millions d’euros pour recruter Xavi Simons en provenance du PSV Eindhoven mais va le prêter dans la foulée au RB Leipzig… qui ne veut pas d’un prêt sec d’un an.

Auteur de 22 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues, Xavi Simons sort d’une saison époustouflante sous les couleurs du PSV Eindhoven. En toute logique, le Paris Saint-Germain a activé sa clause de rachat pour faire revenir l’international néerlandais dans la capitale française en échange de 6 millions d’euros. Un excellent deal pour le PSG, qui va maintenant prêter Xavi Simons au RB Leipzig afin que l’ancien joueur du FC Barcelone puisse s’aguerrir à un niveau plus relevé avant possiblement de revenir au Paris SG dans la peau d’un titulaire en puissance en juin 2024.

Sur le papier, le plan avait l’air idéal… peut-être même un peu trop beau pour être vrai. Alors que Fabrizio Romano a confirmé que le prêt de Xavi Simons au RB Leipzig allait être officialisé mercredi, les conditions exactes de ce prêt ne sont pas encore connues. D’un côté, il ne semblait pas envisageable pour le PSG d’inclure une option d’achat mais de l’autre côté, Leipzig n’a pas l’air enclin à récupérer Xavi Simons dans le cadre d’un prêt sec d’une seule saison.

Leipzig exige un effort du PSG pour Xavi Simons

Un compromis pourrait être trouvé selon Loïc Tanzi, suiveur attentif du mercato et du PSG pour L’Equipe. « Leipzig ne prendra pas le joueur juste pour un an, sans avoir l'espoir d'aller plus loin. Si finalement cette option d’achat n'est pas incluse, il y aura forcément un autre accord entre les trois parties pour faire en sorte que Leipzig puisse voir plus loin que la simple année de prêt » a publié sur son compte Twitter le spécialiste du mercato pour le quotidien national.

Sur ce dossier, deux versions s'affrontent car selon les dernières informations livrées cet après-midi par Fabrizio Romano, il n'y a pas d'option d'achat incluse dans le prêt de Xavi Simons. Un prêt qui sera officialisé mercredi par les deux clubs tandis que le Néerlandais sera bien de retour au PSG en juin 2024. Cela ne fait aucun doute pour le spécialiste italien du mercato. De quoi rassurer (un peu) les supporters parisiens, plutôt favorables à un prêt de Xavi Simons au RB Leipzig à condition que celui-ci ne doit pas assorti d'une option d'achat.