Silence totale pour Mbappé, la vengeance du Real Madrid

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé ne fait l’objet d’aucune approche de la part du Real Madrid. Le club madrilène reste pour le moment inactif. Une stratégie orchestrée par son président Florentino Pérez qui souhaite négocier le meilleur prix possible, et qui en profite pour se venger des Parisiens.

Le sourire de Kylian Mbappé en dit long sur le bras de fer en cours. Disponible auprès des supporters pour signer des autographes et prendre des photos, l’attaquant du Paris Saint-Germain a clairement l’avantage sur ses dirigeants. Ces derniers, qui veulent absolument éviter son départ libre en 2024, tentent de le pousser vers la sortie. Le Français a même été écarté pendant la tournée en Asie. Pas de quoi effrayer l’ancien Monégasque qui campe sur sa position.

📽😁 Tout sourire, Kylian Mbappé s'est arrêté pour signer des autographes et prendre des photos avec quelques supporters parisiens présents à la sortie du centre d'entraînement du PSG à Poissy. pic.twitter.com/L9XyzjlMPM — RMC Sport (@RMCsport) August 2, 2023

Kylian Mbappé reste déterminé à honorer sa dernière année de contrat, quitte à passer la saison sur le banc. Nul doute que le Real Madrid ne rate rien de ce feuilleton. La Maison Blanche sait qu’elle représente la seule et unique destination envisagée par le Parisien. Dans ce contexte, les Merengue se savent en position de force et comptent bien en profiter, annonce le média Defensa Central. Le Real Madrid n’a pas prévu de bouger dans l’immédiat. Son président Florentino Pérez a en effet donné la consigne de rester silencieux.

Le Real attend l'appel du PSG

« Attendons que eux nous appellent, nous ne sommes pas pressés, contrairement à eux », aurait indiqué le patron du vice-champion d’Espagne, qui attend que le Paris Saint-Germain le contacte pour lui proposer un transfert de Kylian Mbappé. Une manière de renforcer son avantage sur ce dossier et de négocier le meilleur prix possible. Pour Florentino Pérez, c’est aussi l’occasion de se venger du Paris Saint-Germain qui, en 2021, n’avait même pas pris la peine de répondre à ses offres pour le gamin de Bondy. Le feuilleton devrait donc occuper (et perturber) les Parisiens jusqu’à la fin du mercato.