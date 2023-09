PSG ‍: Ugarte fait rêver le Real, Pérez est dégoûté

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Impressionnant pour ses débuts avec le Paris Saint-Germain, Manuel Ugarte a déjà mis tout le monde d’accord. Ses performances ont également attiré l’attention du Real Madrid et de son président Florentino Pérez, conscient que le milieu uruguayen représente une cible totalement inaccessible.

Dans un entretien accordé à ESPN cette semaine, Manuel Ugarte se confiait sur ses difficultés pendant ses premières semaines au Paris Saint-Germain. Ce n’est pourtant pas du tout l’impression donnée. Dès la préparation estivale, le milieu défensif a fait admirer ses qualités à la récupération. Et ses performances depuis le début de la saison ne font que confirmer la bonne pioche du club francilien.

Il n’est désormais plus question de critiquer les 60 millions d’euros misés sur son transfert. C’est dire à quel point l’Uruguayen a mis tout le monde d’accord, à commencer par son coéquipier en sélection Federico Valverde. « Manuel a fait des progrès depuis ses débuts avec Fénix, a commenté le milieu du Real Madrid. Il est admirable de voir à quel âge il a commencé à jouer et à quel âge il a été capitaine de Fénix. »

« Ensuite il est allé à Famalicão, où il a été très bon et où il a fait d'énormes progrès, a poursuivi le Merengue. C'est la preuve qu'il est un grand joueur et qu'il est mature pour son âge. Il évolue dans l'un des meilleurs clubs du monde et démontre week-end après week-end qu'il est l'un des meilleurs milieux de terrain non seulement en Uruguay, mais aussi en Amérique du Sud, voire dans le monde entier. J'aimerais apprendre de lui autant que possible, en tirer le maximum. C'est un très bon ami et je pense que cela facilite notre entente sur le terrain. »

Le Real adore Ugarte mais...

Fier de côtoyer Manuel Ugarte avec la Celeste, Federico Valverde se verrait bien le fréquenter en club. Le média Defensa Central croit savoir que le milieu madrilène a conseillé à Florentino Pérez de recruter son compatriote. Le président du Real Madrid serait lui aussi impressionné par les qualités du Parisien. Mais le dirigeant espagnol sait qu’il sera impossible de le recruter. La Maison Blanche s’estime suffisamment fourni dans l’entrejeu. Et surtout, il sera difficile de négocier avec le Paris Saint-Germain compte tenu des tensions entre les deux clubs, qui plus est pour un joueur déjà indispensable chez le champion de France.