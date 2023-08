PSG ‍: Marquinhos, le Qatar fait un choix radical

Convoité par l’Arabie Saoudite, Marquinhos ne quittera pas le PSG cet été. Malgré quelques désaccords en interne au sujet du capitaine brésilien, le choix de le conserver lors de ce mercato estival a été entériné.

Tandis que Kylian Mbappé est poussé vers la sortie et que Marco Verratti ne sera pas retenu en cas de belle proposition, la question de l’avenir de Marquinhos s’est également posée au sein de l’état-major du Paris Saint-Germain cet été. Le capitaine brésilien est au club depuis dix ans et incarne au même titre que certains joueurs les échecs du PSG en Ligue des Champions depuis toutes ces années.

🚨❌ #PSG refused the last offer of #AlNassr for #Marquinhos: deal OFF.



🗣️ Now, the 🇸🇦 will intensify the talks with #Laporte, as expected.



✅ As a backup solution, #Itakura - and his club - gave the green light for the move, but to date the #MCFC CB is the priority. 🐓⚽ pic.twitter.com/Pm4jJ4XB44