PSG ‍: Luis Enrique met une claque à Luis Campos

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Luis Enrique n'est pas d'accord avec les recrutements passés du PSG, et notamment celui de l'été dernier réalisé par Luis Campos. Cela va se traduire par des départs.

Pointé du doigt pour son mercato raté à l’été 2022, Luis Campos a une chance de se refaire la cerise puisque le dirigeant portugais a toujours les commandes du carnet de chèques du PSG. Cela se voit dans le recrutement qui se fait actuellement, avec souvent des choix dirigés vers le Portugal ou l’Espagne, comme Ugarte, Lee ou Asensio par exemple. Pourtant, les derniers paris réalisés à ce niveau n’ont pas forcément donné satisfaction, et le recruteur en chef s’est pris une véritable claque lors de ses premières discussions avec Luis Enrique au sujet de l’effectif parisien pour la saison 2023-2024.

Le chouchou de Luis Campos poussé dehors

En effet, selon l’informateur italien Nicolo Schira, plusieurs joueurs sont désormais placés sur la liste des transferts en vue de cet été, afin de faire de la place aux nouveaux arrivants. Et parmi cette longue liste dans laquelle figurent notamment Juan Bernat, Layvin Kurzawa, Leandro Paredes ou Abdou Diallo, se trouvent également deux joueurs recrutés il y a seulement un an par Luis Campos. Il s’agit non seulement de Hugo Ekitike qui n’a pas donné satisfaction lors de sa première saison en pointe avec un temps de jeu très réduit et des prestations décevantes lors de ses rares sollicitations, mais aussi de Renato Sanches. Ce dernier était clairement le protégé de Luis Campos, qui a provoqué son transfert en provenance de Lille pour 15 millions d’euros, malgré la fragilité physique du Portugais.

Une double erreur que Luis Enrique veut voir être réparée avec le départ d’une dizaine de joueurs, dont certains qui viennent d’être apportés par Luis Campos. Il reste à savoir si le PSG ira au bout de la démarche, avec des joueurs qui n’ont pas donné satisfaction, et qui seront donc difficiles à vendre, surtout vu le prix auquel ils ont été achetés. En tout cas, le message est clair, l’entraineur espagnol n’acceptera pas forcément les joueurs amenés par le conseiller du président, même si ce dernier a encore beaucoup de crédit au PSG, surtout tant que Kylian Mbappé est encore dans l’effectif…