PSG ‍: Lucas Hernandez fan de l'OM, il passe aux aveux

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Recruté par le Paris Saint-Germain cet été, Lucas Hernandez est l'une des recrues phares du club de la capitale. Mais avec des anciennes déclarations où il clamait son amour pour Marseille, le défenseur n'a pas été épargné par les supporters.

Que ce soit lorsqu'il était joueur de l'Atletico Madrid ou du Bayern Munich, Lucas Hernandez a souvent avoué que l'OM était son club de cœur. Forcément, au moment de sa signature au PSG, les souvenirs sont remontés à la surface et les supporters parisiens n'ont pas du tout apprécié. Sifflé et critiqué, le Français a été la cible des ultras du PSG. De bonne guerre pour celui qui a justement remporté la Ligue des Champions face à Paris mais également l'Europe League avec les Colchoneros contre Marseille. Lors d'un entretien avec Canal +, le champion du monde, installé pour le moment sur le côté gauche par Luis Enrique, est revenu sur son arrivée difficile à Paris et sur ses anciens propos qui sont forcément ressortis à la surface ces dernières semaines.

Lucas Hernandez accepte les insultes des Parisiens

« C’est un défi pas facile du tout. C’est le plus grand défi de ma carrière. Après quatre ans au Bayern, je me suis dit que c’était le bon moment de changer, d’aller dans un club très très ambitieux comme le PSG. Essayer de créer l’histoire. Pour créer l’histoire, il faut remporter la Ligue des Champions. J’ai aussi eu des propos maladroits quand j’étais au Bayern ou même à l‘Atlético. Je comprends qu’une part soit un peu énervée contre moi. Mais qu’ils soient tranquilles, Lucas Hernandez, ce sera le premier joueur qui va tout donner sur le terrain. J’ai signé ici cinq ans et j’espère pouvoir rentrer dans l’histoire de ce club. Et j’espère rentrer rapidement » a assuré le défenseur central de 27 ans qui ne semble pas être affecté par la situation et qui compte tout donner afin d'écrire l'histoire du PSG, notamment sur la scène européenne. S'il parvient à aider Paris à enfin franchir un cap européen, nul doute que Lucas Hernandez, déjà très en vue cette saison, sera rapidement pardonné de son premier amour pour l'OM.