PSG ‍: Le Parc des Princes se vide, le futur stade est mort

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce vendredi soir en Ligue 1, le PSG a pris le meilleur sur Toulouse sur le score de 3 buts à 0. Mais ce qui a surpris à Paris, c'est que le Parc des Princes était loin d'afficher complet.

Le PSG n'a fait qu'une bouchée de Toulouse ce vendredi en Ligue 1. Les hommes de Luis Enrique ont fait le travail pour ne laisser aucune chance à leurs adversaires du soir. De bon augure avant un déplacement important et qui s'annonce périlleux au Bayern Munich mardi soir prochain en Ligue des champions. Sans doute que les Franciliens espéreront un gros soutien de la part de leurs fans. Car ils n'étaient pas des plus nombreux au Parc des Princes pour la réception de Toulouse. De quoi interloquer pas mal sur les réseaux sociaux. Surtout que ce n'est pas habituel depuis l'arrivée des Qataris dans la capitale en 2011, et que du côté du QSI on réfléchit à la construction d'un stade encore plus vaste, mais aussi plus loin de Paris.

Le Parc des Princes pas plein en Ligue 1, ce n'est pas normal ?

Sur son compte X, Bruno Salomon, habitué à suivre le PSG, a notamment posté une vidéo sur laquelle on peut voir un Parc des Princes peu garni après 30 minutes de jeu. De quoi entrainer pas mal de réponses d'internautes mais aussi abonnés de l'enceinte parisienne : « Abonné, avec les risques météo, j’ai préféré déclarer forfait avec mes 2 compères habituels… ça explique 3 sièges vides déjà » ; « Bruno il y a plusieurs choses qui expliquent cela… 1- le nombre de stars que compte l’équipe du PSG 2- le froid a dû jouer (risque de neige) 3- l’affiche dans 3 semaines il y a Lyon si ce soir-là, si le parc n’est pas plein on pourra se poser des questions… » ; « Il y avait le rugby en même temps aussi, peut-être que des gens y sont allés, le PSG c'est toutes les semaines quasiment, l'EDF de rugby c'est pas souvent dans l'année » ; « Normal. Le PSG a mis en place un plafond de revente pour forcer les abonnés à venir pour éviter les « touristes ». Les abonnés n’ont qu’à venir et pas vouloir faire un match puis tout revendre » ; « Le froid, le match de rugby, match le vendredi et pas une grosse affiche. Cela doit pouvoir expliquer tout ça » ou encore « Il y avait Messi les gens étaient contents qu’il partent car le stade était trop rempli maintenant les gens se plaignent ».

Il y a de nombreuses places vides ce soir au parc des princes (vidéo prise après 30 minutes de jeu #PSGTFC) pic.twitter.com/IylWMMnkl1 — Bruno Salomon ⚽🎙 (@bruno_salomon) November 22, 2024

Exception ou confirmation que le nouvel effectif du PSG attire moins ? On le saura très vite. Dès samedi prochain, Paris recevra Nantes au Parc des Princes. Les Bleus du rugby ne joueront pas, ce sera samedi soir et aucune pluie ou neige n'est annoncée dans la capitale. Si encore une fois, le stade du Paris Saint-Germain n'est pas plein, alors Nasser Al-Khelaifi devra probablement se poser les bonnes questions au sujet de son projet de stade à Poissy ou ailleurs. D'autant plus que dans le même temps, le Paris FC va probablement devenir l'autre club de la capitale en Ligue 1.