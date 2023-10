PSG ‍: La France et ses journalistes, Luis Enrique n'en peut plus

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Luis Enrique se voit déjà pas mal critiqué depuis son arrivée au PSG. La manière dont il traite les journalistes ne fait pas l'unanimité.

Au PSG, l'heure est à la réflexion. La récente défaite à Newcastle en Ligue des champions a mis en lumière certaines carences dans l'équipe de Luis Enrique. Cependant, l'Espagnol ne compte pas changer de sitôt sa manière de penser. D'ailleurs, le technicien avait montré pas mal de signes d'agacement devant les médias. Et ce comportement ne date pas d'hier, Luis Enrique ayant toujours eu une relation plutôt froide avec la presse. Selon certains observateurs, l'ancien du Barça se pense largement au-dessus de la mêlée et n'a pas envie de se justifier face à des gens qui s'y connaissent moins que lui. C'est en tout cas ce que croit savoir Loïc Tanzi.

Luis Enrique, pas de changement dans l'air ?

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le journaliste a en effet lâché du lourd concernant l'ancien du Barça et sa manière de voir les choses. « Je pense honnêtement que Luis Enrique nous prend tous pour des gens bêtes. Ce n'est pas péjoratif mais je le pense vraiment. Il pense que les gens ne comprennent pas ce qu'il veut faire. Il n'explique pas ce qu'il veut faire parce que je pense qu'il n'aime pas les journalistes en face de lui. Il estime qu'il n'a pas à expliquer aux journalistes ce qu'il fait. On commence à le voir régulièrement. Il se pense au-dessus de la moyenne et il pense que c'est comme ça qu'il arrivera à mener le PSG au bout. Je ne dis pas qu'il a tort mais j'explique comment il fonctionne. C'est différent avec les joueurs et le staff. Il pense que sa tactique est la meilleure des manières. Il y a des matchs où ça a fonctionné. Pour moi ce n'est pas le système qui doit changer mais l'animation avec les deux joueurs de côté qui doivent plus revenir », a notamment indiqué Loïc Tanzi, qui pense que les relations entre la presse et Luis Enrique ne s'arrangeront pas forcément.