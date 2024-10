PSG ‍: Kolo Muani en Bleu, Luis Enrique s’est régalé

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Double buteur en Belgique (2-1) lundi en Ligue des Nations, Randal Kolo Muani continue de briller avec les Bleus. L’attaquant français a même fait le bonheur de Luis Enrique, son coach au Paris Saint-Germain qui n’est pourtant pas son plus grand admirateur.

Randal Kolo Muani entretient le paradoxe. Avec la confiance du sélectionneur Didier Deschamps, l’attaquant de l’équipe de France s’est encore montré à son avantage pendant la trêve internationale. Le Parisien a inscrit un doublé, avec un penalty et un but de la tête, pour offrir la victoire aux Bleus contre la Belgique lundi en Ligue des Nations. Rien à voir avec son niveau de performance au Paris Saint-Germain.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Equipe de France de Football (@equipedefrance)

Depuis son arrivée à l’été 2023, l’avant-centre recruté pour 90 millions d’euros (bonus compris) ne répond pas aux attentes de Luis Enrique. L’entraîneur du club francilien préfère le laisser sur le banc au profit de faux numéro 9 comme Marco Asensio et Kang-in Lee. Autant dire que le technicien n’est pas son plus grand fan. Et pourtant, l’ancien sélectionneur de la Roja se réjouit de la dernière prestation de Randal Kolo Muani en sélection. Mieux, Luis Enrique a donné un signal encourageant à son attaquant seulement titularisé à deux reprises cette saison toutes compétitions confondues.

La promesse de Luis Enrique

« Si l’on pourrait voir Randal Kolo Muani plus régulièrement avec le PSG ? Sans aucun doute, a répondu le coach du champion de France en titre. En tant qu'entraîneur, c’est toujours une bonne nouvelle pour moi que mes joueurs internationaux aient de bons résultats, qu'ils fassent de bons matchs, qu'ils marquent des buts, qu’ils défendent bien. Plus ils sont bons en sélection nationale, mieux c'est pour moi en tant qu'entraîneur de mon équipe aussi, bien sûr. » Luis Enrique récupère un attaquant reboosté. Mais une nouvelle non-titularisation face à Strasbourg samedi pourrait refroidir le flop parisien.