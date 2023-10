PSG ‍: Dembélé renvoyé sur le banc, Debuchy a osé

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG avait fait fort l'été dernier sur le marché des transferts. Parmi les joueurs recrutés : Ousmane Dembélé. L'international français ne convainc personne, et doit finir par le payer.

Ousmane Dembélé a fait le pari de changer de club l'été dernier lors du marché des transferts. Le champion du monde 2018 a accepté le challenge du PSG malgré une place de titulaire au Barça. A Paris, l'ailier est attendu au tournant, que ce soit par les fans et les observateurs. A 26 ans, Dembélé doit enfin lancer sa carrière et répondre aux attentes. Mais depuis son arrivée au PSG, celui que l'on surnomme Dembouz n'a pas inscrit le moindre but. S'il est volontaire et fait les efforts collectifs, son manque d'efficacité commence à agacer, voire à inquiéter. Pour Mathieu Debuchy, Ousmane Dembélé mériterait de perdre sa place de titulaire.

Dembélé ne répond pas aux attentes

Sur le plateau de Prime Video, l'ancien joueur du LOSC a en effet donné son point de vue sur le champion du monde. Et pour lui, le niveau n'est pas au rendez-vous « Il est en danger. Depuis le début de saison, il n'apporte pas ce qu'il devrait apporter au PSG. Il n'est pas aussi décisif qu'il devrait l'être. Sincèrement, en voyant ses matchs, je pense que d'autres joueurs mériteraient d'être sur le terrain. On est tellement exigeant parce qu'il a de grandes qualités. On attend à ce qu'il soit décisif mais il ne l'est pas », a notamment indiqué Mathieu Debuchy, qui pense qu'Ousmane Dembélé a pas mal de soucis à se faire s'il n'élève pas son niveau de jeu très vite au vu de la concurrence à Paris cette saison. Si contre Strasbourg, il n'était pas sur le terrain au coup d'envoi, reste à savoir si Luis Enrique en fera de même ce mercredi soir face à l'AC Milan dans une rencontre très importante en Ligue des champions après le fiasco de Newcastle.