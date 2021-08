PSG : Lione Messi arrive vraiment à Paris, officialisation imminente !

Dans : PSG.

Lionel Messi devrait arriver rapidement à Paris, puisque plusieurs sources confirment que la star argentine a quitté Barcelone et vole désormais vers la capitale. Plusieurs centaines de supporters du PSG sont déjà à l'aéroport du Bourget et on s'active au Parc des Princes.

Ce lundi 9 août 2021 restera dans l'histoire du Paris Saint-Germain et plus globalement de la Ligue 1 puisque c'est désormais une certitude, Lionel Messi va devenir dans les prochaines heures un joueur du PSG. Attendu dimanche soir au Bourget par quelques dizaines de fans du club de la capitale, la Pulga avait fait faux-bond, mais ce lundi ce n'est plus le cas et un avion privé vole actuellement vers Paris où plusieurs centaines de fans parisiens et des dizaines de journalistes sont présents à proximité de l'aéroport, alors qu'un cordon de sécurité a été mis en place. Selon plusieurs médias, l'officialisation de la signature de Lionel Messi et sa présentation au Parc des Princes devraient intervenir ce lundi en fin d'après-midi ou même dans la soirée, l'agitation étant grande du côté du stade parisien.