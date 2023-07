PSG ‍: Accord conclu, Paredes file en Turquie

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est très actif en ce début de mercato estival. Le club de la capitale espère boucler très rapidement de nouvelles arrivées, tout comme des départs chez ses indésirables.

La direction du PSG ne chôme pas en ce début de mercato. Du renfort est encore attendu très rapidement avec des gros dossiers à boucler. Luis Enrique veut du lourd en attaque, sachant que le dossier Kylian Mbappé est encore loin d'être réglé. Outre les arrivées, Luis Campos doit également s'atteler à faire partir des joueurs. Et ils sont nombreux dans ce cas. Alors que la vente de Mauro Icardi à Galatasaray est en très bonne voie contre un montant d'environ 10 millions d'euros, celle de son compatriote Leandro Paredes est aussi bien avancée. Le club turc et le PSG négocient depuis quelques jours et sont proches d'un accord.

Paredes, le PSG touche au but

Selon Nicolo Schira, Galatasaray est très confiant à l'idée de signer Paredes. Le club d'Istanbul a prévu un contrat jusqu'en 2027 pour l'ancien joueur de la Juve. Dans le deal, les champions de France toucheront près de 6 millions d'euros. Reste maintenant à convaincre le principal intéressé de rallier la Turquie, lui qui attend toujours d'autres offres avant de se prononcer. Mais sauf rebondissement, Leandro Paredes continuera sa carrière à Galatasaray, qui aurait aussi des vues sur un troisième joueur du PSG.

En effet, les Stambouliotes aiment beaucoup le profil de Juan Bernat, devenu numéro 2 dans la capitale après le recrutement de Nuno Mendes. Si tout se passe bien, le Paris Saint-Germain annoncera prochainement des ventes, très utiles pour alléger sa masse salariale et faire rentrer un peu d'argent avant de commencer les grandes manoeuvres. Les noms de Bernardo Silva, Dusan Vlahovic, Victor Osimhen, Gonçalo Ramos ou encore de Randal Kolo Muani reviennent avec insistance ces derniers jours pour venir renforcer l'attaque du PSG.