Panique à l'infirmerie, le PSG se jette sur le mercato

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Ne pouvant pas compter sur les retours de Presnel Kimpembe et de Nuno Mendes avant plusieurs semaines encore, le Paris Saint-Germain devrait bel et bien recruter un nouveau défenseur lors du prochain mercato hivernal.

Pleinement concentré sur le match le plus important de sa première partie de saison face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions mercredi, le club de la capitale française se doit de prévoir la suite des évènements. Pour cela, la direction commence déjà à plancher sur le recrutement hivernal, avec plusieurs postes à renforcer, dont celui de défenseur central. Un temps mise de côté avec les éventuels retours de Presnel Kimpembe ou de Nuno Mendes, cette quête va bel et bien reprendre en janvier prochain. En effet, selon les dernières informations de RMC Sport, « le PSG va rechercher activement un défenseur central », gaucher de préférence. Logique, sachant que Paris ne peut plus trop compter sur Presnel Kimpembe et Nuno Mendes.

Kimpembe et Nuno Mendes absents jusqu’en janvier

🔴🔵 Peu de chances de revoir Presnel Kimpembe et Nuno Mendes en janvier, le PSG cherche un défenseur https://t.co/e7AQOdaa8A — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) December 10, 2023

Présent au combat de Tony Yoka samedi soir alors que son équipe affrontait Nantes au Parc des Princes en L1, le champion du monde 2018 ne reprendra pas la compétition de suite. Opéré du tendon d'Achille en février dernier, le défenseur de 28 ans avait repris l’entraînement collectif en novembre, mais le « staff parisien est assez pessimiste concernant un retour à court terme ». Un temps espéré avant la fin de l’année 2023, son come-back n’est pas pour tout de suite sachant qu’il suit toujours un programme spécialisé.

Même topo pour Nuno Mendes. Absent depuis le début de la saison à cause de multiples blessures à l'ischio-jambier ou à l'adducteur, le latéral de 21 ans est actuellement au Portugal pour préparer son retour, qui ne se fera donc pas avant 2024. C’est donc pour toutes ces raisons que Luis Campos cherche un nouveau défenseur central en vue du mercato, alors que Marquinhos a effectué son grand retour contre Nantes samedi.