Mbappé s’enfonce au PSG, l’Angleterre a pitié de lui

Surclassé par Newcastle (4-1) mercredi en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain n’a pas pu compter sur les exploits de Kylian Mbappé. L’attaquant parisien n’a quasiment pas existé dans cette rencontre. A tel point que le Français suscite de la compassion chez les observateurs anglais.

Le plan de Luis Enrique a totalement échoué. Sur le terrain de Newcastle, l’entraîneur du Paris Saint-Germain pensait imposer sa loi avec un schéma ambitieux en 4-2-4. Mais son secteur offensif s’est heurté à un mur. Une impuissance symbolisée par la prestation de Kylian Mbappé. Invisible ou presque, l’attaquant parisien n’a jamais été en mesure de faire la différence. Le capitaine de l’équipe de France était perçu comme la principale menace du côté des Magpies qui n’ont eu aucun mal à le neutraliser.

“Mbappe needs to get away ASAP!” 👋



“He’s wasting a year. Forget about money, just go and play at Real Madrid.”



Gabby Agbonlahor outlines why Kylian Mbappe MUST leave PSG in January. 👀✈️ pic.twitter.com/uYxiu7Nil8