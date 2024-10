Les tops et les flops de PSG-PSV

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG n’a pas réussi à s’imposer ce mardi soir face au PSV, avec un match nul qui est une très mauvaise affaire quand on connait le reste du calendrier qui attend les troupes de Luis Enrique. Retour sur les tops et les flops de ce match.

TOPS

Achraf Hakimi. Son but récompense son match énorme, avec une activité de tous les instants sur son couloir droit. Ses centres trouvaient des zones intéressantes et ses combinaisons avec Dembélé ont permis souvent de décaler l’ailier français, même si ce dernier a très souvent mal terminé. A l’heure où le Marocain est en pourparlers pour prolonger son contrat, son niveau de jeu est un vrai bonheur pour le PSG.

Marquinhos. L’homme à tout faire du PSG, capable de sécuriser la défense, de sauver son camp avec son retour défensif sur un but qui semblait tout cuit pour les Néerlandais, et d’être tout proche de marquer le but victorieux des Parisiens en toute fin de match. Le capitaine brésilien est exemplaire.

Walter Benitez. Dernier rempart d’une défense solide même si souvent mise en difficulté, Walter Benitez s’est rappelé au bon souvenir de la Ligue 1. Impuissant sur la frappe terrible de Hakimi, il a intercepté de nombreux centres et a soulagé sa défense de toutes les façons possibles. Sa parade sur la dernière tête de Marquinhos sauve le PSV de la défaite.

FLOPS

Ousmane Dembélé. L’attaquant français a quasiment tout raté, si ce n’est quelques dribbles. Pour le reste, la finition sur deux énormes occasions est très décevante, tout comme sa qualité dans la dernière passe et ses choix sur ses débordements. Il a pourtant été alimenté à profusion sans jamais réussir à peser sur le tableau d’affichage.

Luis Enrique. Ses choix de jouer sans avant-centre ne permettent pas au PSG de conclure les actions. Combien de centres sont passés devant le but sans que personne ne soit là pour les reprendre ? Aucun joueur ne se sent l’âme d’un 9 et quand Kolo Muani rentre, c’est pour jouer sur un côté. Pas étonnant que le PSG, si prolifique en Ligue 1, n’ait marqué que deux buts en trois matchs de Ligue des Champions.

Fabian Ruiz. Aucune consistance physique, peu de jeu vers l'avant pour donner de l'allant, l'impression de piocher au fur et à mesure du match au niveau du rythme, le milieu de terrain espagnol était titulaire, mais Vitinha a bien plus apporté en peu de temps.