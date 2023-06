Le PSG finalement devancé, Ugarte tue le suspense

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Actuellement en Uruguay pour accompagner sa sélection, Manuel Ugarte a confirmé son départ du Sporting Portugal. Le milieu de terrain rejoindra bien le Paris Saint-Germain qui a accepté de payer les 60 millions d’euros de sa clause libératoire.

Le Paris Saint-Germain n’a encore rien officialisé. Mais alors que le mercato estival a seulement ouvert ses portes samedi dernier, le club de la capitale tient déjà ses deux premières recrues. On sait depuis plusieurs mois que le défenseur central Milan Skriniar, bientôt libre après la fin de son contrat à l’Inter Milan, s’est engagé avec le champion de France. Et le Slovaque n’est pas le seul. De son côté, Manuel Ugarte fait l’objet d’un gros transfert en provenance du Sporting Portugal.

🚨🚨 Les 60M d'euros du transfert d'Ugarte seront payés sur 5️⃣ ans et le transfert n'apparaîtra que l'année prochaine dans les comptes du PSG !



■ Le joueur touchera 3,4M d'euros par an, pour un contrat de 5 ans 💰



(@LeMechenoua) pic.twitter.com/8eZTWtXiZf — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) June 5, 2023

Le Paris Saint-Germain a longtemps été annoncé en concurrence avec Chelsea sur ce dossier. Les Blues pensaient bien chiper l’Uruguayen avant de se retirer, laissant le champ libre aux Parisiens qui paieront les 60 millions d’euros de sa clause libératoire. Il ne manque plus que l’annonce pour officialiser sa signature. Mais Manuel Ugarte, non convoqué dans la revue d’effectif du nouveau sélectionneur Marcelo Bielsa, et qui accompagne simplement l’Albiceleste en tant que supporter, a devancé ses nouveaux dirigeants en mettant fin au faux suspense.

Ugarte confirme son arrivée au PSG

« La vérité, c’est que je dois maintenant me reposer un peu et, ensuite, tout commencer au PSG, a confirmé la recrue parisienne en marge du match amical de l’Uruguay remporté face au Nicaragua (4-1) la nuit dernière. Je vais dans un club immense, je ne m’en suis même pas encore pleinement rendu compte. Je vais essayer de tout donner. » Enthousiaste, Manuel Ugarte reste néanmoins déçu du départ de Lionel Messi en fin de contrat. « C’est vrai que Messi part. Ça aurait été incroyable de jouer avec lui, mais ce sont des choses de football. Mais je suis très content », a réagi l’international uruguayen, qui s’est engagé avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2028.