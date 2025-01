Le PSG et Mbappé, la facture passe à 98 millions d'euros

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le contentieux entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé vient de connaître un nouvel épisode. Mais le PSG gagne encore une fois de temps par rapport à une décision sportive finale.

Depuis son départ du club de la capitale, Kylian Mbappé réclame 55 millions d'euros à son ancien employeur pour des salaires et primes que le PSG refuse obstinément de lui payer. Tandis que le joueur du Real Madrid a toujours pris les devants dans ce dossier, espérant obtenir des autorités qu'elles contraignent Paris à lui régler cette somme colossale, les champions de France ont cette fois fait pris une initiative. L'Equipe révèle que Nasser Al-Khelaifi a transmis à l'Instance de Contrôle Financier des Clubs de l'UEFA les éléments de ce dossier. Et on a ainsi appris qu'en plus de 55 millions d'euros possiblement dûs à Kylian Mbappé, le PSG aura les charges sociales à payer, et que l'addition totale montera à 98 millions d'euros. Cependant, comme le précise Etienne Moatti, le Paris Saint-Germain peut tranquillement voir les choses dans ce que le club a déclaré être un « litige ouvert ».

Le PSG gagne du temps avec Kylian Mbappé

This Kylian Mbappé is our Kylian Mbappé. pic.twitter.com/k2tuY5rLKb — TC (@totalcristiano) January 19, 2025

En prévenant ainsi l'ICFC, le PSG évite de se mettre à la faute, puisque l'UEFA exige que les clubs soient à jour dans le paiement des salaires, mais que le fait que le dossier soit en litige permet à Paris de ne pas être sanctionné sportivement, et donc éventuellement privé des coupes européennes. En effet, le Paris Saint-Germain fait valoir que ce dossier fait l'objet d'un recours, et que c'est le tribunal judiciaire de Paris qui devra dire si la Ligue de Football Professionnel a eu raison de demander au PSG de payer les 55 millions d'euros à Kylian Mbappé. Cette affaire n'étant pas une priorité absolue pour le TJ de Paris, il y a donc encore du temps pour Paris, même si cela ne calmera pas les ardeurs de l'attaquant du Real Madrid, déterminé à obtenir jusqu'au dernier centime de son contrat désormais terminé avec le Paris Saint-Germain.