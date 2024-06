Le PSG doit oublier Cherki, il y a bien mieux en Ligue 1

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

L'intérêt du PSG pour Rayan Cherki, au point de faire une offre, a surpris Daniel Riolo. Pour le consultant de RMC, le club de la capitale fait une grosse erreur.

Le Paris Saint-Germain continue de surveiller le marché français. Champion de France en titre et demi-finaliste de la dernière Ligue des Champions, le club de la capitale espère renforcer son secteur offensif durant l’intersaison. Le PSG a même trouvé son bonheur puisque un an seulement après l’arrivée de Bradley Barcola en provenance de l’Olympique Lyonnais, le PSG a fait une offre pour un nouveau joueur issu de la formation rhodanienne en la personne de Rayan Cherki. Malgré son jeune âge, le milieu offensif français de 20 ans possède déjà une belle expérience du haut niveau puisqu’il a disputé plus de 140 matchs officiels avec son club formateur. Suffisant pour que Paris s’intéresse à lui et dégaine une offre de 15 millions d’euros ces derniers jours. Une arrivée qui, si elle se confirme, n’est pas du tout au goût de Daniel Riolo. Le consultant de RMC privilégie la piste menant à un autre joueur du championnat de France évoluant au même poste que Cherki.

Cherki au PSG, Riolo ne valide pas

Daniel Riolo sidéré par la piste Rayan Cherki au PSG



Connu pour ses interventions clivantes, l’homme de 54 ans s’est une nouvelle fois lâché au sujet de Cherki et estime qu’il n’est pas le joueur qu’il faut pour le dispositif de Luis Enrique : «Cherki au PSG, ça me sidère. Ils en sont à un point d’aller chercher un joueur qui n’a jamais fait une bonne saison en Ligue 1. On le voit avec l’histoire des droits TV, c’est un championnat claqué. S’il y a un jeune qui m'intéresse et que j’ai envie de voir à Paris, c’est Maghnes Akliouche», a-t-il notamment déclaré sur RMC. Ce n’est pas la première fois que l’éditorialiste s’en prend au jeune joueur de l’OL, lui qui avait affirmé sur la station de radio en décembre dernier que Cherki n’avait pas la moitié de cerveau de Ben Arfa, gâchis du football français de ces dernières années. En dépit d’une saison dernière en demi-teinte (1 but et 6 passes décisives en 33 matchs de Ligue 1), le profil de Cherki a tapé dans l'œil de l’ogre parisien, qui voit en lui un joueur à fort potentiel. Dans tous les cas, si le dossier va au bout, ne comptez pas sur Daniel Riolo pour le défendre en toutes circonstances.