Kolo Muani menace Francfort pour signer au PSG

Après avoir bouclé les signatures de Gonçalo Ramos et d’Ousmane Dembélé, le PSG cible prioritairement Randal Kolo Muani. Mais les négociations avec Francfort n’ont pas encore abouti à un accord pour le transfert du buteur tricolore.

Capable d’occuper la pointe de l’attaque ou d’évoluer sur un côté, international français comme Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani est la cible n°1 du Paris Saint-Germain dans la dernière ligne droite du mercato. Un an après son départ à Francfort pour zéro euro en provenance du FC Nantes, le héros malheureux de la Coupe du monde 2022 a de grandes chances de rejoindre la capitale française d’ici au 1er septembre. Les négociations sont en revanche très serrées entre Francfort et le PSG pour « Kolo ».

🎙 @walidacherchour sur le recrutement du PSG : "Si Kolo Muani vient, à partir du moment où tu as fait Ramos à 80M€, surtout si Mbappé reste, ça ferait pas mal de solutions devant et très peu dans le milieu à trois. Il manque cette touche créative." pic.twitter.com/E9gDlQvjjj — After Foot RMC (@AfterRMC) August 22, 2023

Dans son édition du jour, L’Equipe indique que la seconde offre de Paris devrait atteindre 70 millions d’euros, avec des bonus. Mais cette offre va-t-elle suffire à l’Eintracht ? Rien n’est certain car au début de l’été, le club allemand avait refusé une offre de 70 millions d’euros plus 10 millions d’euros de bonus de la part de Manchester United. A une semaine de la fin du mercato, Francfort n’est cependant plus en position de force car le départ de Kolo Muani est presque acquis et pour le club allemand, l’intérêt est de conclure le deal le plus vite possible afin d’avoir le temps nécessaire pour recruter un remplaçant.

Kolo-Muani met la pression à Francfort pour signer au PSG

Du côté de Fabrizio Romano, on confirme que la deuxième offre du PSG pour Randal Kolo Muani est « presque prête » et va être envoyée dans les heures à venir à Francfort. Pour rappel, la première (refusée) était de l’ordre de 60 millions d’euros. Le spécialiste du mercato dévoile par ailleurs que Randal Kolo Muani commence à sérieusement s’impatienter. Même s’il joue le jeu puisqu’il a été titularisé ce week-end et qu’il a marqué, l’ancien Nantais met la pression sur l’Eintracht afin que son transfert soit conclu au plus vite.

Paris Saint-Germain have their new proposal almost ready for Randal Kolo Muani. Negotiations are now expected to advance with Eintracht 🚨🔴🔵 #PSG



Randal, pushing with Eintracht to make it happen as he agreed five year deal with PSG last week. pic.twitter.com/F2IBgVAhLW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2023

Kolo Muani dispose d’un accord total avec le Paris Saint-Germain depuis la semaine dernière et piétine d’impatience à l’idée de rejoindre Mbappé, Hernandez, Dembélé ou encore Kimpembe dans la capitale française. Les supporters parisiens l’attendent aussi, alors que des premiers doutes ont été émis sur Gonçalo Ramos, lequel occupe la pointe de l’attaque parisienne depuis le début de la saison, sans encore parvenir à inscrire le moindre but. Avec la possible venue de Kolo Muani, le secteur offensif du PSG va commencer à avoir de l’allure avec une vraie concurrence à chaque poste. Et ce n’est peut-être pas fini, Paris ayant toujours dans l’idée de faire venir Bradley Barcola, même si les négociations avec l’OL sont très délicates.