Kolo Muani est cash, c’était le PSG ou rien au mercato

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Randal Kolo Muani a fait l’objet d’un interminable feuilleton lors du mercato estival, mais a fini par réaliser son rêve en signant au PSG.

L’été dernier, les négociations ont été longues voire interminables entre le Paris Saint-Germain et Francfort pour le transfert de Randal Kolo Muani. Le club allemand n’était pas vendeur et n’en faisait pas spécialement une question d’argent mais a fini par craquer le 1er septembre en lâchant son joueur pour 95 millions d’euros. Déterminé à l’idée de rejoindre le PSG, Randal Kolo Muani était parti au clash pour atteindre son objectif puisque l’ancien buteur de Nantes était à Paris et refusait de revenir s’entrainer avec Francfort dans l’attente qu’un accord soit trouvé entre les deux clubs.

Interrogé par RMC après un début de saison assez difficile à titre personnel, le buteur de l’Equipe de France a reconnu que signer au PSG était un immense rêve pour lui. Au vu de ses propos, on comprend que Randal Kolo Muani avait fait du Paris Saint-Germain sa seule destination possible cet été lors du mercato et cela malgré des intérêts de grands clubs européens tels que le Bayern Munich, Chelsea ou encore Manchester United et le Real Madrid. « Jouer pour le PSG ? C’était un rêve de gosse que je voulais réaliser et je suis en train de le réaliser » a livré Randal Kolo Muani avant de poursuivre.

Kolo Muani était obsédé par le PSG au mercato

« Pour moi c’est juste une fierté de porter ce maillot là et en étant Français surtout. C’est un plaisir de venir au Campus, de voir l’écusson, de jouer pour le Paris Saint-Germain… Pour moi c’est juste un rêve. Je réalise mon rêve et je joue pour continuer à travailler, pour continuer à jouer mon football, à me développer. Je continue à prendre du plaisir tout simplement. C’est un club mythique pour moi. C’est un club où il y a pas mal de pression, on nous attend beaucoup au tournant. Il y a beaucoup d'exigence donc c’est à nous de relever la barre et de se mettre au niveau du club » a reconnu Randal Kolo Muani, heureux d’avoir signé au Paris Saint-Germain et qui espère maintenant écrire l’histoire du club de la capitale. Pour l’heure, les débuts de « Kolo » dans la capitale sont assez laborieux avec seulement 3 buts et 2 passes décisives depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues.