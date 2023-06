Ilkay Gündogan et le PSG, tout s'écroule

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Auteur d’une saison incroyable à Manchester City, où Pep Guardiola en a fait son capitaine, Ilkay Gündogan intéresse le PSG. Mais sa venue dans la capitale durant ce mercato n’est pas vraiment en bonne voie.

En fin de contrat avec Manchester City, Ilkay Gündogan sera sans conteste l’un des joueurs les plus convoités d’Europe durant ce mercato estival. Il faut dire que du haut de ses 32 ans, l’international allemand vient peut-être de réaliser la saison la plus aboutie de sa carrière. Avec 11 buts, 7 passes décisives mais surtout un rôle majeur dans le dispositif de Pep Guardiola à Manchester City, l’ancien stratège du Borussia Dortmund s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste.

Des prestations qui ont logiquement attiré l’attention de plusieurs clubs à l’approche du mercato estival, alors que Gündogan est libre de signer dans le club de son choix. Le Paris Saint-Germain a récemment manifesté son intérêt pour faire venir l’international allemand afin de renforcer un secteur de jeu où Marco Verratti ou encore Fabian Ruiz et Renato Sanches ne seront pas retenus en cas de belle offre. Mais à en croire Fabrizio Romano, la tendance n’est pas vraiment à une signature de Gündogan au PSG.

Un duel City - Barcelone se dessine pour Gündogan

Selon le spécialiste du mercato, le milieu de terrain de Manchester City va prendre « bientôt » une décision quant à son avenir. Et parmi les options qui s’offrent à lui, celle menant à Paris n’est même pas citée par Fabrizio Romano, qui explique que Gündogan dispose d’une offre de prolongation de contrat de Manchester City, qui lui propose un an supplémentaire et une seconde année en option. Le FC Barcelone lui offre de son côté un bail de trois ans alors que des clubs saoudiens sont à l’affût, au même titre qu’Arsenal. Le PSG de son côté semble partir de plus loin. Reste maintenant à voir si Luis Campos, qui a ficelé la venue de Manuel Ugarte dans ce secteur de jeu, insistera pour tenter de s’offrir les services de l’Allemand de Manchester City.